Manager Mikel Arteta vindt niet dat de veelbesproken eigenaar Stan Kroenke niet betrokken is met Arsenal. De Amerikaanse zakenman ligt onder vuur bij de supporters na de afgeketste plannen voor de controversiële Super League. Ondertussen heeft Spotify-eigenaar Daniel Ek bevestigd dat hij de club wil kopen.

Duizend Arsenal-supporters hielden afgelopen vrijdag bij het Emirates Stadium een protestactie tegen Kroenke, die een van de twaalf initiatiefnemers van de Super League was. Fans toonden spandoeken met "Kroenke out!" en eisten het vertrek van de steenrijke Amerikaan.

Niet veel later werd duidelijk dat Spotify-oprichter Ek interesse heeft om de aandelen van Kroenke over te nemen. Clubiconen Dennis Bergkamp, Patrick Vieira en Thierry Henry zouden zich volgens Engelse media achter de Zweedse miljardair hebben geschaard. Kroenke liet daarop weten dat een overname onbespreekbaar is.

Kroenke heeft inmiddels in een gesprek met manager Arteta de plannen voor de toekomst uitgerold. "Ik denk dat heel duidelijk is dat hij toegewijd is aan de club", aldus Arteta woensdag tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Villarreal in de halve finales van de Europa League. "We willen allemaal een succesvol team op het veld."

"Kroenke nam alle twijfels weg. Hij heeft ook een zeer duidelijke verklaring uitgegeven. Ik denk dat als de fans de kans krijgen om hem te leren kennen, dat ze verrast zullen zijn. De club heeft er baat bij als de relatie tussen de fans en de eigenaar verbetert."

Spotify-oprichter Daniel Ek wil Arsenal kopen. Spotify-oprichter Daniel Ek wil Arsenal kopen. Foto: ANP

Ek: 'Ik ben zeer serieus'

Eerder op de dag bevestigde Ek dat hij Arsenal wil overnemen. "Ik ben zeer serieus", zei de Zweed in gesprek met de Amerikaanse omroep CNBC. "Ik heb het geld hiervoor al binnen en wil een zeer aantrekkelijk bod uitbrengen. Ik hoop dat de eigenaren willen luisteren."

"Ik ben als sinds mijn achtste fan van Arsenal", vervolgde de 38-jarige Spotify-eigenaar. "Arsenal is mijn club. Ik houd van de geschiedenis, de spelers en de fans. Ik zie een geweldige kans om een visie neer te zetten voor de club en de successen van weleer terug te laten keren."

Na een storm van kritiek trok Arsenal zich net als Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur terug uit de Super League. "We hebben een fout gemaakt en bieden daar onze excuses voor aan", schreven 'The Gunners' in een open brief aan de supporters.