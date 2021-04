Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft woensdag de boosheid bij de AS Roma-fans proberen weg te nemen. Zij lieten voorafgaand aan de onderlinge clash in de halve finales van de Europa League duidelijk weten niet gediend te zijn van de in hun ogen denigrerende opmerkingen van Solskjaer.

Solskjaer kreeg eerder deze maand na de winst op Granada in de kwartfinales de vraag wat hij weet van Roma en daar moest hij het antwoord schuldig op blijven. "Ik ken AS Roma niet zo heel goed, ik heb ze niet zo veel zien spelen. Ik weet alleen dat ze tegen Ajax twee goede duels hebben gespeeld."

Die woorden schoten in het verkeerde keelgat bij de aanhang van Roma. Zij hingen bij het trainingscomplex posters op, met daarop Solskjaer en zijn uitspraak, én de tekst: 'Zorg ervoor dat ze weten wie we zijn!'.

Solskjaer denkt dat de Roma-supporters zijn uitspraken verkeerd hebben geïnterpreteerd. "Die vraag werd me direct na de wedstrijd tegen Granada gesteld, ik was vooral blij dat we ons hadden geplaatst voor de halve finales", zei hij op zijn persconferentie op Old Trafford.

"Natuurlijk heb ik AS Roma wel bekeken, maar we hebben ze nog niet heel uitgebreid geanalyseerd. Het was totaal niet respectloos bedoeld. AS Roma is een fantastische club. Ik heb thuis shirts van Francesco Totti en Daniele De Rossi, die heb ik met ze geruild toen ik nog speler was."

De spelersbus van AS Roma wordt op weg naar het vliegveld uitgezwaaid door flink wat fans. De spelersbus van AS Roma wordt op weg naar het vliegveld uitgezwaaid door flink wat fans. Foto: EPA

'Dit staat los van de Super League'

Volgens Solskjaer is United erop gebrand om de eindzege te pakken in de Europa League. Dat de eigenaar van de club, de familie Glazer, ruim een week geleden nog in de veelbesproken Super League wilde stappen doet daar niets aan af.

"Het een staat los van het ander. De eventuele plannen met betrekking tot de Super League hebben onze ambities niet veranderd. Ons doel is opnieuw de beste te zijn in de Europa League", refereerde Solskjaer aan de door Manchester United gewonnen finale in 2017, toen nog onder leiding van José Mourinho, tegen Ajax.

"Dat was een prachtige dag in de geschiedenis van de club en zo'n dag willen we heel graag nog een keer beleven. Voor mij is het een droom straks de beker omhoog te mogen houden, voor de eerste keer als trainer. We willen dit seizoen in elk geval één hoofdprijs winnen."

De eerste duels in de halve finales tussen Manchester United en AS Roma en tussen Villarreal en Arsenal beginnen donderdag om 21.00 uur. De returns zijn volgende week donderdag. De finale is op 26 mei in het Poolse Gdansk.

