Ronald Koeman had niet meer verwacht dat hij dit seizoen nog met FC Barcelona om de titel zou strijden. De Catalanen verkeren in een uitstekende vorm en kunnen donderdag bij winst op Granada de koppositie in La Liga veroveren.

"Als ik nu terugkijk, had ik dit niet meer verwacht", zei Koeman woensdag op zijn persconferentie. "Het puntenverschil was enorm en het is al een heel goede prestatie dat we ons in deze situatie bevinden. De koppositie zou een mooie beloning zijn."

Bij een zege thuis op Granada komt Barcelona op 74 punten, waarmee het één punt meer zou hebben dan Atlético Madrid. Real Madrid (71 punten) en Sevilla (70 punten) doen ook nog volop mee in de zinderende strijd om het kampionschap.

Barcelona, dat in de laatste zeventien duels liefs vijftien keer won, heeft door de sterke opmars de favorietenrol van Spaanse media toegeschoven gekregen. Koeman wil daar vooralsnog niet in meegaan.

"Het team dat bovenaan staat is in mijn eigen de favoriet en op dit moment staan wij daar nog niet. Maar mijn spelers zijn erg gefocust om daar te komen. Iedereen uit mijn groep weet dat we daar hard voor zullen moeten knokken."

Ronald Koeman hoopt dat Lionel Messi bij FC Barcelona blijft. Ronald Koeman hoopt dat Lionel Messi bij FC Barcelona blijft. Foto: Pro Shots

Koeman: 'Messi moet bij ons zijn carrière afsluiten'

Koeman ging ook nog even in op de geruchten rond Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler is na dit seizoen transfervrij en wordt de laatste weken steeds vaker in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain.

"Ik ben niet geïnteresseerd in wat er naar buiten is gekomen, omdat ik niet weet of het waar is en omdat ik hoop dat hij bij ons blijft", aldus Koeman.

"Ik heb meerdere keren aangegeven dat ik vind dat hij bij ons zijn carrière moet afsluiten, maar die beslissing zal hij zelf moeten nemen."

De wedstrijd tussen Barcelona en Granada begint donderdag om 19.00 uur in Camp Nou. Er staan nog vijf speelrondes op het programma in La Liga met onder meer nog het duel tussen Barcelona en Atlético.

