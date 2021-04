De bouw van een nieuwe Kuip is woensdag een flinke stap dichterbij gekomen. Feyenoord meldt dat het akkoord is gegaan met het 'Investeringsmemorandum Nieuw Stadion'.

Als er in het nieuwe stadion gespeeld kan worden, dan gaat Feyenoord er vanaf het seizoen 2025/2026 ruim 7,5 miljoen euro op vooruit, meldt de Rotterdamse club op zijn website. Bovendien ontvangt Feyenoord dan een bedrag van 25,4 miljoen euro.

Het nieuwe stadion moet gebouwd worden aan de Maas, vlak bij het huidige stadion, en moet plaats bieden aan 63.000 toeschouwers. Daarmee wordt de capaciteit van de oude Kuip met ruim tienduizend plekken overtroffen.

Het nieuwe stadion maakt deel uit van het project Feyenoord City, dat ook onder meer de bouw van woningen, kantoren, winkels en hotels omvat. Met het project is zo'n 440 miljoen euro gemoeid.

Feyenoord hoopt begin 2022 met bouw te beginnen

Feyenoord meldt dat de komende maanden met vertrouwen kan worden doorgewerkt om ook de twee resterende lichten op groen te kunnen zetten, voordat er definitief met de bouw kan worden begonnen.

Het gaat om de laatste 15 procent van de financiering en een akkoord over de bouwkosten. Naar verwachting is er in het laatste kwartaal van dit jaar een akkoord, waarna de bouw begin 2022 kan beginnen. Het nieuwe stadion moet in 2025 geopend worden.

Feyenoord speelt al sinds 1937 zijn thuiswedstrijden in De Kuip. Een deel van de fans kant zich al jaren fel tegen de nieuwbouwplannen.