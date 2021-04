Mark van Bommel keert komend seizoen mogelijk terug in de voetballerij. De oud-trainer van PSV is volgens diverse media in gesprek met Bundesliga-club VfL Wolfsburg.

Volgens het Duitse Bild zijn de gesprekken tussen Van Bommel en Wolfsburg in een vergevorderd stadium. De eerste contacten zouden al in de herfst gelegd zijn.

Ook De Telegraaf maakt woensdag melding van de mogelijke nieuwe baan van de 44-jarige Van Bommel. De Limburger wordt naar verluidt gezien als ideale opvolger van Oliver Glasner.

Die Oostenrijkse coach presteert met een derde plaats in de Bundesliga goed bij Wolfsburg. De club is nog volop in de race om zich te plaatsen voor de Champions League.

Toch zouden er volgens Duitse media spanningen zijn tussen Glasner en het bestuur. RB Leipzig, Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt worden genoemd als mogelijke nieuwe clubs van de 46-jarige coach, die nog een contract tot de zomer van 2022 heeft in Wolfsburg.

Van Bommel al anderhalf jaar zonder club

Bij Wolfsburg treft Van Bommel mogelijk Wout Weghorst. De spits heeft met twintig competitietreffers een groot aandeel in het huidige succes van 'Die Wölfe'.

Tussen 2006 en 2011 speelde Van Bommel in Duitsland bij Bayern München. De middenvelder werd zelfs aanvoerder van de topclub.

Van Bommel is al anderhalf jaar werkloos na zijn ontslag in november 2019 bij PSV wegens tegenvallende resultaten. De 79-voudig international van Oranje was anderhalf jaar coach bij de Eindhovense club. Na zijn ontslag liet hij al weten een baan in de Bundesliga te ambiëren.

