De Oranjevrouwen gaan vrijdag om 13.30 uur de koker in bij de loting voor de Europese kwalificatiereeks richting het WK van 2023. Een overzicht van de mogelijke tegenstanders en het traject dat Nederland moet afleggen.

Het Oranje van de afzwaaiende bondscoach Sarina Wiegman hoort op basis van de FIFA-ranking bij de negen hoogst geplaatste landen, wat een plek in pot 1 betekent. Daardoor worden de sterke landen Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Noorwegen, Italië en Denemarken ontlopen.

Alle 51 landen worden verdeeld over drie groepen van vijf en zes poules van zes. In die groepen treft ieder land elkaar twee keer. De negen groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK.

Als Nederland de favorietenstatus waarmaakt en eerste wordt, dan is de ploeg er hoe dan ook voor de derde keer bij op het WK. Bij de vorige editie verloor Nederland de finale van de Verenigde Staten en in 2015 waren de achtste finales het eindstation.

Potindeling loting WK-kwalificatie Pot 1: Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, Spanje, Noorwegen, Italië, Denemarken

Pot 2: België, Zwitserland, Oostenrijk, IJsland, Schotland, Rusland, Finland, Portugal, Wales

Pot 3: Tsjechië, Oekraïne, Ierland, Polen, Slovenië, Roemenië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Ierland

Pot 4: Slowakije, Hongarije, Belarus, Kroatië, Griekenland, Albanië, Noord-Macedonië, Israël, Azerbeidzjan

Pot 5: Turkije, Malta, Kosovo, Kazachstan, Moldavië, Cyprus, Faeroër, Georgië, Letland

Pot 6: Montenegro, Litouwen, Estland, Luxemburg, Armenië, Bulgarije

Wat als Oranje tweede wordt?

De negen nummers twee strijden in de play-offs om de resterende tickets. In die play-offs treffen eerst de zes slechtste nummers twee van de poulefase elkaar. De drie winnaars van die ontmoeting over één wedstrijd staan vervolgens tegenover de drie beste nummers twee, die de eerste play-offronde dus mogen overslaan.

Van de drie uiteindelijke winnaars wordt een klassementje opgemaakt, waarbij de resultaten uit de groepsfase en tweede play-offronde worden samengevoegd. Resultaten tegen de zes slechtste nummers twee uit de groepsfase worden daarbij weggelaten.

De twee beste landen uit dat klassementje gaan alsnog naar het WK. De nummer drie wacht een play-off met een land van een ander continent.

De gehele WK-kwalificatiereeks, inclusief play-offs, loopt van 13 september 2021 tot en met 11 oktober 2022. Het WK wordt in de zomer van 2023 gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.