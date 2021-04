Oranje zal komend najaar in achtereenvolgens Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam zijn thuisduels in de kwalificatie voor het WK in Qatar spelen. Dat heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

Op 4 september is het Philips Stadion van PSV het toneel van Nederland-Montenegro. Drie dagen later wordt in de Johan Cruijff ArenA het thuisduel met Turkije gespeeld.

De laatste twee thuisduels vinden plaats in de Rotterdamse Kuip. Op 11 oktober is eerst Gibraltar de tegenstander en op 16 november komt Noorwegen naar de havenstad.

De eerste thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie werd in Amsterdam gespeeld. Voor vijfduizend toeschouwers werd Letland met 2-0 verslagen. Met zes punten uit drie duels staat Oranje momenteel tweede in de kwalificatiepoule. Turkije is met zeven punten koploper.

Stand Groep G WK-kwalificatie 1. Turkije 3-7 (+5)

2. Nederland 3-6 (+7)

3. Montenegro 3-6 (+3)

4. Noorwegen 3-6 (+1)

5. Letland 3-1 (-3)

6. Gibraltar 3-0 (-13)

Amsterdam kreeg laatste jaren veel meer interlands dan Rotterdam

De wedstrijd tegen Gibraltar wordt de 125e interland in De Kuip, dat daarmee veruit het vaakst decor was van een wedstrijd van Oranje. De laatste jaren gaf de KNVB echter vaak de voorkeur aan de ArenA. Na 2012 werden slechts zeven interlands in De Kuip gespeeld.

Ter vergelijking: in de ArenA vonden sinds 2012 liefst 32 interlands plaats. Oranje zal ook zijn drie groepswedstrijden op het EK van komende zomer in Amsterdam spelen. De wedstrijd tegen Turkije wordt de 77e van Oranje in het in 1996 geopende stadion.

Het Philips Stadion was 31 keer eerder gastheer voor Oranje. De laatste interland in Eindhoven dateert van 2016, toen Griekenland in een vriendschappelijk duel met 1-2 te sterk was.

Oranje begint eind mei aan de voorbereiding op het EK, dat in elf landen wordt gespeeld. Op 2 juni staat er in het Portugese Faro een oefenduel met Schotland op het programma en vier dagen later is Georgië in Enschede de laatste sparringspartner voor de start van het toernooi. Oranje speelt in de groepsfase tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.