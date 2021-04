Ryan Giggs heeft woensdag voor de rechtbank in Manchester ontkend dat hij twee vrouwen heeft mishandeld. De Manchester United-icoon moet op 26 mei opnieuw voor de rechter verschijnen en is tot die tijd op borgtocht vrij.

De 47-jarige Giggs, die in 23 jaar tijd 963 wedstrijden speelde voor Manchester United, is aangeklaagd voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan een vrouw van in de dertig en het veelvuldig mishandelen van een vrouw van in de twintig.

Dat zou vorig jaar november op een woonadres in Salford zijn gebeurd. De 64-voudig international van Wales hoorde woensdag de beschuldigingen aan en ontkende ze. Buiten de rechtbank hadden de Britse media zich massaal verzameld.

Giggs zou de nationale ploeg van Wales coachen op het komende EK, maar de rechtszaak deed de voetbalbond besluiten hem uit zijn functie te zetten. Robert Page vervangt hem als bondscoach.

Als speler kwam Giggs alleen voor Manchester United uit. Na zijn loopbaan werd hij er assistent-coach, voordat hij in 2018 werd benoemd tot bondscoach van zijn vaderland.