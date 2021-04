Arsenal-eigenaar Stan Kroenke en zijn zoon Josh hebben dinsdagavond benadrukt dat de club niet te koop is. De steenrijke Amerikanen reageren daarmee op het sterke gerucht dat oud-spelers Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira met hulp van Spotify-eigenaar Daniel Ek een bod willen uitbrengen.

"In de afgelopen dagen is er in de media veel gespeculeerd over een mogelijke overname", zeggen Stan en Josh Kroenke in een verklaring. "We zullen geen enkel aandeel verkopen en we hebben ook nog geen bod ontvangen."

"Onze ambitie is nog altijd dat we met Arsenal om de grootste prijzen kunnen strijden. Onze focus ligt dan ook op het verbeteren van onze prestaties op het veld, zodat we dat kunnen bewerkstelligen. We blijven ons voor de volle 100 procent op Arsenal focussen."

Arsenal-eigenaar Kroenke staat onder grote druk na het Super League-debacle van vorige week. Arsenal was een van de twaalf clubs die betrokken waren bij de oprichting van het controversiële elitetoernooi, tot grote woede van de eigen fans.

Arsenal-fans gingen vorige week de straat op om te protesteren tegen Arsenal-eigenaar Stan Kroenke. Arsenal-fans gingen vorige week de straat op om te protesteren tegen Arsenal-eigenaar Stan Kroenke. Foto: Pro Shots

Supporters protesteerden tegen eigenaren

'The Gunners' trokken zich vanwege de storm van kritiek net als Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur terug uit de Super League, maar de familie Kroenke moet het nog altijd ontgelden. Ongeveer duizend supporters protesteerden afgelopen vrijdag bij het Emirates Stadium tegen de huidige eigenaren.

Daarnaast meldden Engelse media maandag dat Bergkamp, Henry en Vieira samen met de Zweedse Spotify-eigenaar Ek een bod willen uitbrengen om Arsenal te kopen. Volgens The Guardian zal Ek zijn plannen woensdag uit de doeken doen en is hij niet onder de indruk van de weerstand bij Kroenke.

De 73-jarige Stan Kroenke is niet alleen eigenaar van Arsenal, maar ook van onder meer het NFL-team Los Angeles Rams en de NBA-formatie Denver Nuggets. Zijn vermogen wordt geschat op bijna 7 miljard euro. Zoon Josh is directeur bij Arsenal en houdt zich daar bezig met de dagelijkse gang van zaken.