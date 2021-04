De UEFA heeft toegezegd volgend seizoen 24 miljoen euro te verdelen onder clubs met vrouwenteams in heel Europa. Dit gebeurt dankzij het nieuwe Champions League-format dat volgend seizoen ingaat.

Het nieuwe format heeft een groepsfase met zestien teams, waar de huidige Champions League alleen uit knock-outwedstrijden bestaat. Alle clubs die aan de groepsfase deelnemen, krijgen om te beginnen al 400.000 euro.

Het bedrag van 24 miljoen euro is ruim vier keer zo groot als het huidige bedrag. De UEFA verzekert dat 23 procent van de geldsom naar niet-deelnemende clubs in de beste nationale competities van Europa gaat, in de vorm van solidariteitsbetalingen.

"We laten hiermee zien hoe we de belangen van de sport op de lange termijn behartigen", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

Ajax liet weten dat de UEFA ook maatregelen heeft genomen om de speelsters beter te beschermen. Zo hebben deelnemende clubs vanaf begin volgend seizoen de mogelijkheid hun selectie op elk moment aan te passen om speelsters tijdelijk te vervangen, omdat ze zwanger zijn of omdat ze terugkeren van zwangerschapsverlof.

De huidige editie van de Champions League voor vrouwen bevindt zich in de halve finales. Het FC Barcelona van Lieke Martens speelde de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain met 1-1 gelijk en het Bayern München van Lineth Beerensteyn won met 2-1 van Chelsea. De returns worden zondag gespeeld.