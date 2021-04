De Duitse voetbalbond heeft dinsdag bevestigd binnenkort gesprekken te voeren met Bayern München en trainer Hansi Flick. De Duitser is de belangrijkste kandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach.

"Het is algemeen bekend dat Hansi Flick in hoog aanzien staat bij de DFB. We kunnen bevestigen dat we daarom gesprekken zullen voeren met hem en de verantwoordelijken bij Bayern München", zegt een woordvoerder van de Duitse voetbalbond volgens Kicker.

De 56-jarige Flick maakte anderhalve week geleden bekend dat hij na dit seizoen wil stoppen bij Bayern München, waarmee hij in één jaar de Champions League, de landstitel, de DFB-Pokal, de wereldbeker en de UEFA Super Cup won. De vertrekwens is opvallend, want zijn contract bij 'Der Rekordmeister' loopt nog door tot medio 2023.

Bayern München speelde al in op het naderende vertrek van Flick door dinsdag Julian Nagelsmann als zijn opvolger te strikken. De 33-jarige trainer komt na dit seizoen voor circa 25 miljoen euro over van RB Leipzig en tekent voor vijf jaar bij de dertigvoudig landskampioen.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Duitse voetbalbond de komst van Flick aankondigt. De oud-profvoetballer liet onlangs zelf al doorschemeren er wel interesse in te hebben bondscoach van zijn geboorteland te worden.

Het is voor het eerst in vijftien jaar dat Duitsland een nieuwe bondscoach krijgt. Löw staat sinds de zomer van 2006 voor de groep van 'Die Mannschaft'. Zijn contract bij de Duitse voetbalbond liep nog door tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar Löw besloot begin maart zelf om na het komende EK te stoppen.