Oranje-bondscoach Frank de Boer mag zeer waarschijnlijk drie extra spelers oproepen voor het EK van komende zomer. Een woordvoerder van de KNVB bevestigt berichtgeving van The Times, dat schreef dat een UEFA-comité heeft aanbevolen om landen niet 23, maar 26 spelers te laten selecteren.

Het comité, met daarin vertegenwoordigers van alle nationale bonden, kwam unaniem tot de aanbeveling. Volgens de KNVB-woordvoerder hakt de UEFA eind deze week of begin volgende week de knoop door.

Het besluit wordt genomen met het oog op de drukke voetbalkalender. Bondscoaches Roberto Martínez van België en Joachim Löw van Duitsland spraken eind maart al de wens uit dat zij twee of drie spelers extra kunnen selecteren.

Een bredere selectie is goed nieuws voor spelers die nog niet zeker weten of ze in aanmerking komen voor een plek in de definitieve EK-groep.

De spelers van het Nederlands elftal krijgen in de aanloop naar het EK nog twee keer de kans om zich te laten zien. Oranje oefent op 2 juni tegen Schotland (in Portugal) en op 6 juni tegen Georgië (in Enschede).

Het EK begint voor de formatie van De Boer op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni), eveneens in de Johan Cruijff ArenA.