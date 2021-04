Oranje-bondscoach Frank de Boer mag zeer waarschijnlijk drie extra spelers oproepen voor het EK van komende zomer. The Times meldt dinsdag dat de UEFA akkoord is over een voorstel voor landen om niet 23, maar 26 spelers te selecteren.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Britse medium heeft een comité van de UEFA, met daarin vertegenwoordigers van alle nationale bonden, de aanbeveling gedaan en maakt de Europese voetbalbond het nieuws eind deze week of begin volgende week bekend.

Het besluit wordt genomen als gevolg van de drukke voetbalkalender. Een bredere selectie is goed nieuws voor spelers die nog in onzekerheid zitten of ze in aanmerking komen voor een plek in de definitieve EK-groep.

De spelers van het Nederlands elftal krijgen in de aanloop naar het EK nog twee keer de kans om zich te laten zien. Oranje oefent op 2 juni tegen Schotland (in Portugal) en op 6 juni tegen Georgië (in Enschede).

Het EK begint voor de formatie van De Boer op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni), eveneens in de Johan Cruijff ArenA.