Julian Nagelsmann vertrekt na dit seizoen van RB Leipzig naar Bayern München. De 33-jarige trainer tekent voor vijf jaar bij de dertigvoudig landskampioen, zo hebben beide topclubs dinsdag bevestigd.

De overgang van Nagelsmann, die nog een doorlopend contract had, hing sinds maandag al in de lucht. Volgens Duitse media is met de overgang 25 miljoen euro gemoeid, waarmee hij de duurste trainer ooit is.

Het record stond op naam van José Mourinho, die in 2010 voor 16 miljoen euro van Internazionale naar Real Madrid vertrok. Vlak achter hem staat André Villas-Boas, voor wie Chelsea een jaar later 15 miljoen euro aan FC Porto betaalde.

De jonge Nagelsmann, die de vertrekkende Hansi Flick opvolgt in München, wordt gezien als een van de meest talentvolle coaches van dit moment in het internationale voetbal.

"Hij staat voor een nieuwe generatie trainers", zegt Bayern-president Herbert Hainer op de site van de club. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij een indrukwekkende carrière achter de rug. We zijn ervan overtuigd dat we met hem zullen voortbouwen op de grote successen van de afgelopen jaren."

Hansi Flick vertrekt na dit seizoen bij Bayern München. Hansi Flick vertrekt na dit seizoen bij Bayern München. Foto: Pro Shots

Nagelsmann: 'Dit is voor mij heel bijzonder'

Nagelsmann stond sinds de zomer van 2019 aan het roer bij RB Leipzig, waarmee hij in zijn eerste seizoen derde werd en de halve finales van de Champions League haalde. Dit seizoen staat de club tweede in de Bundesliga.

"Leipzig heeft iets speciaals, maar toch vertrek ik. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik enthousiast ben over Bayern München en dat ik daar graag trainer zou worden als die kans zich zou voordoen", zegt Nagelsman op de site van Leipzig.

"Dit is voor mij heel bijzonder. Ik wil alle verantwoordelijken bij Leipzig bedanken dat ze samen met Bayern een oplossing hebben gevonden en gehoor geven aan mijn wens."

Bayern kan komend weekend een nieuwe landstitel veiligstellen. Het zou het tweede kampioenschap in twee jaar zijn onder Flick, die topkandidaat is om na dit seizoen aan de slag te gaan als bondscoach van Duitsland.