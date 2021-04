De teleurstelling is groot bij AC Milan nu de club na een sterke start van het seizoen steeds meer terrein prijsgeeft in de Serie A. De achttienvoudig landskampioen leed maandag bij Lazio (3-0) de tweede nederlaag op rij en dreigt buiten de belangrijke plaatsen te gaan eindigen.

Het verlies betekent dat Milan, dat in het begin van het seizoen nog leek te gaan meedoen om de titel, naar de vijfde plek is gezakt. De eerste vier plaatsen geven in Italië recht op Champions League-voetbal.

"Iedereen is erg teleurgesteld, ook al hebben we niet slecht gespeeld. Onze uitgangspositie wordt nu steeds gecompliceerder", zei trainer Stefano Pioli na de pijnlijke nederlaag bij Lazio.

"De andere clubs blijven punten pakken en wij zitten in een moeilijke fase. Maar we moeten geen zelfmedelijden hebben, ook al staan we er nu niet meer goed voor. We hebben een jong, maar intelligent en karaktervol team. We zullen bewijzen dat we nog steeds sterk zijn."

Milan moest het in Rome zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic doen. De 39-jarige Zweed, naar wie de UEFA maandag een onderzoek startte voor betrokkenheid bij een wedkantoor, miste zes van de laatste negen Serie A-wedstrijden.

Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in Italië. Milan, een van de twaalf clubs die betrokken waren bij de Super League-plannen, vervolgt het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Benevento.

