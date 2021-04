Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku hebben dinsdag van de aanklager van de Italiaanse voetbalbond FIGC een boete gekregen voor hun verbale clash van eind januari bij de bekerwedstrijd tussen Internazionale en AC Milan.

De FIGC startte begin februari een onderzoek naar "onsportief gedrag en provocerend taalgebruik". Ook werd gekeken of Ibrahimovic racistische bewoordingen gebruikte, maar daar werd geen bewijs voor gevonden. De federatie deed het veelbesproken incident dan ook af met geldsancties.

Ibrahimovic moet 4.000 euro betalen en Lukaku 3.000 euro. Hun clubs worden medeverantwoordelijk gehouden. Milan moet daarom 2.000 euro afstaan en Inter 1.250 euro. Alle partijen gaan niet in hoger beroep. Ibrahimovic en Lukaku doneren het geld aan een goed doel.

Op 26 januari ontstond bij het ingaan van de rust een woordenwisseling tussen Ibrahimovic en Lukaku, waarbij eerstgenoemde onder meer in het Engels zei: "Bel je moeder, doe jullie voodoorituelen, kleine ezel." Lukaku moest in bedwang worden gehouden en beledigde Ibrahimovic en diens gezin.

Ibrahimovic verwees met zijn opmerking naar een verhaal uit 2018, toen Everton-eigenaar Farhad Moshiri vertelde dat Lukaku in 2017 besloot weg te gaan bij de club, nadat zijn moeder dat had geadviseerd op basis van een voodooritueel. Lukaku heeft dat verhaal altijd ontkend.

Inter won mede door een doelpunt van Lukaku met 2-1 van Milan en plaatste zich voor de halve finales van de Coppa Italia. Ibrahimovic kreeg rood in de tweede helft. Inter verloor in de halve eindstrijd wel van Juventus, dat het volgende maand in de finale opneemt tegen Atalanta.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet voor beelden van de confrontatie tussen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku, waarbij duidelijk is te horen wat ze tegen elkaar zeggen.