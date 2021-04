FC Den Bosch vindt het "teleurstellend" dat het onderzoek naar racistische uitlatingen van toeschouwers in de thuiswedstrijd van eind 2019 tegen Excelsior niet tot straffen heeft geleid. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte maandag na lang onderzoek bekend de twee verdachten niet te vervolgen vanwege gebrek aan bewijs.

"Het is natuurlijk teleurstellend dat dit de uitkomst is als je zo lang met elkaar bezig bent geweest", zegt algemeen directeur Rob Almering van FC Den Bosch. "Maar we begrijpen ook dat je op basis van vermoedens niet iemand kan vervolgen. Daar is hard bewijs voor nodig. Het is jammer dat het daaraan ontbreekt, ondanks de inzet van vele specialisten."

De KNVB noemt de uitkomst van het juridische proces ook "heel vervelend en frustrerend".

Het Keuken Kampioen Divisie-duel op 17 november 2019 tussen FC Den Bosch en Excelsior werd een tijdje stilgelegd nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door fans van de thuisclub racistisch werd bejegend. Het leidde tot het opstellen van het gezamenlijke aanvalsplan 'Ons voetbal is voor iedereen', waarmee racisme en discriminatie in het Nederlandse voetbal worden aangepakt.

'Wij zijn inmiddels als club al verder'

Almering wil benadrukken dat FC Den Bosch sindsdien stappen voorwaarts heeft gezet. "Ongewild zijn wij als club katalysator geweest van het aanvalsplan. Wij willen onderdeel zijn van de oplossing. We zijn daar samen met onder meer de KNVB, de Anne Frank Stichting, het COC en de John Blankenstein Foundation hard mee bezig."

"Het gaat ook verder dan racisme. Het gaat om discriminatie in de breedste zin van het woord. We laten onze jeugdspelers in workshops zien tot welke ellende discriminatie kan leiden. En onze trainers krijgen lessen over inclusiviteit en acceptatie. Deze uitkomst van het onderzoek is teleurstellend, maar wij zijn inmiddels als club al verder."

Onderdeel van het aanvalsplan is het gebruik van slimme technologieën, om zo mogelijke racistische en discriminerende uitingen op de tribunes beter te kunnen vaststellen met behulp van camerabeelden en geluidsopnames. "Incidenten kunnen zo beter worden vastgesteld, zodat daders niet langer vrijuit gaan", aldus de KNVB.