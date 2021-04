Napoli heeft maandag Juventus buiten de top vier geduwd in de Serie A. De ploeg van coach Gennaro Gattuso won eenvoudig met 0-2 van laagvlieger Torino.

Binnen het kwartier had Napoli de eindstand al bereikt door doelpunten van Tiémoué Bakayoko en Victor Osimhen. Torino beëindigde de wedstrijd met tien man door een late rode kaart (twee keer geel) voor Rolando Mandragora.

Napoli neemt op basis van het doelsaldo de vierde plek over van Juventus, dat zondag niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel bij Fiorentina. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

De strijd om een plek in de top vier in Italië is überhaupt razend spannend. Atalanta (68 punten), AC Milan, Napoli, Juventus (allen 66) en Lazio (58) gaan daarvoor strijden. Milan en Lazio hebben wel respectievelijk één en twee duels tegoed.

Internazionale kan de landstitel al bijna niet meer ontgaan. De koploper heeft elf punten voorsprong op Atalanta. Inter veroverde al sinds 2011 geen enkele prijs meer en werd in 2010 voor het laatst kampioen.

Later op de dag staat nog de topper tussen Milan en Lazio op het programma.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A