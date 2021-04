AC Milan is maandag buiten de top vier gevallen in de Serie A. De ploeg van coach Stefano Pioli leed een pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Lazio en zag Napoli profiteren met een 0-2-zege op Torino.

Milan stond tegen Lazio al na twee minuten op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Joaquín Correa, waarna het na rust alleen maar erger werd door treffers van opnieuw Correa en Ciro Immobile.

Bij Milan ontbrak Zlatan Ibrahimovic nog altijd vanwege een blessure. De sterspeler kwam eerder op de dag nog in opspraak doordat de UEFA een onderzoek naar hem startte wegens een mogelijk financieel belang bij een wedkantoor.

Napoli had tegen Torino al binnen een kwartier de eindstand bereikt door doelpunten van Tiémoué Bakayoko en Victor Osimhen. Torino beëindigde de wedstrijd met tien man door een late rode kaart (twee keer geel) voor Rolando Mandragora.

De spelers van Napoli vieren een doelpunt tegen Torino.

Verschillen bovenin bijzonder klein

Milan deed lang mee in de strijd om de landstitel, maar moet inmiddels vrezen voor het mislopen van Champions League-voetbal. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van het Europese miljoenenbal.

De verschillen zijn bovenin bijzonder klein. Atalanta (68 punten), Napoli, Juventus, Milan (alle 66) en Lazio (61) gaan uitmaken wie in de top vier eindigen. Lazio heeft nog wel een inhaalduel met Torino tegoed.

Internazionale kan de landstitel al bijna niet meer ontgaan. De koploper heeft elf punten voorsprong op Atalanta. Inter veroverde al sinds 2011 geen enkele prijs meer en werd in 2010 voor het laatst kampioen.

Kelechi Iheanacho schiet de 2-1 binnen voor Leicester City tegen Crystal Palace.

Leicester doet uitstekende zaken

Leicester City deed maandag uitstekende zaken in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League. De nummer drie won met veel moeite met 2-1 van het Crystal Palace van basisspelers Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald.

Leicester kwam voor rust op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Wilfried Zaha, maar boog die na rust om in een 2-1-voorsprong dankzij treffers van Timothy Castagne en Kelechi Iheanacho, die tien minuten voor tijd scoorde.

Daardoor vergrootte Leicester het gat met nummer vijf West Ham United tot zeven punten. De kampioen van 2016 deed alleen in het seizoen 2016/2017 een keer mee aan de Champions League en haalde toen de kwartfinales.

