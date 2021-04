De UEFA is maandag een onderzoek gestart naar enkele activiteiten van Zlatan Ibrahimovic. De spits van AC Milan wordt er door de Europese voetbalbond van verdacht een financieel belang te hebben bij een wedkantoor.

Het Zweedse Sportbladet meldde eerder deze maand al dat de 39-jarige Ibrahimovic mede-eigenaar is van een wedkantoor op Malta, genaamd Bethard. Dat werd bevestigd door een directeur van het gokbedrijf.

De regels van de UEFA en de FIFA schrijven voor dat spelers, scheidsrechters en andere officials geen financieel belang mogen hebben in een wedkantoor. Ze mogen ook niet zelf wedden op voetbalwedstrijden.

Nu de UEFA een officieel onderzoek aankondigt, moet Ibrahimovic vrezen voor een schorsing. Naar verluidt zou hij maximaal drie jaar uitgesloten kunnen worden van wedstrijden. Daarnaast hangt hem een boete boven het hoofd.

Ibrahimovic verlengde vorige week zijn contract

Vorige week verlengde Ibrahimovic zijn aflopende contract bij AC Milan nog met een jaar. De 118-voudig international maakte bovendien in maart na een afwezigheid van bijna vijf jaar zijn rentree in het Zweedse elftal. Bij een eventuele schorsing zou ook het EK van komende zomer voor hem in gevaar komen.

Ibrahimovic, die eerder in zijn loopbaan voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en Los Angeles Galaxy speelde, is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij AC Milan. Hij scoorde zeventien keer in 25 officiële wedstrijden.

In het restant van het seizoen strijdt Ibrahimovic nog met AC Milan om een plek bij de eerste vier in de Serie A en daarmee een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De ploeg van trainer Stefano Pioli bezet momenteel de derde plek met 66 punten, drie meer dan nummer vijf Napoli.

