De KNVB is onlangs begonnen aan een beleidsplan om online racisme en discriminatie in het Nederlandse voetbal aan te pakken. De nationale voetbalbond heeft volgende maand een gesprek met Facebook over dit thema.

Alle voetbalclubs uit Engeland maakten onlangs bekend dat ze komend weekeinde hun accounts op Twitter, Facebook en Instagram uitschakelen. De clubs willen dat deze platformen meer doen aan de aanpak van online racisme en discriminatie.

Voetballers in Engeland krijgen daar in toenemende mate mee te maken, zo concluderen de clubs. Ze riepen in februari de sociale media al via een open brief op om actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media.

De Duitse club 1899 Hoffenheim liet maandag weten het Engelse voorbeeld te volgen en de sociale media een aantal dagen te boycotten.

KNVB lanceerde al een aanvalsplan

De KNVB lanceerde vorig jaar al het aanvalsplan 'Ons voetbal is van iedereen', dat twintig onderdelen bevat om racisme en discriminatie aan te pakken. De bond is daar al geruime tijd mee bezig. De KNVB heeft ook oog voor de aanpak online.

Samen met de overheid en de betaaldvoetbalclubs wil de bond de omvang van het online racisme in het Nederlandse voetbal onderzoeken. Op basis daarvan moet dan een gezamenlijk beleidsplan worden opgesteld voor de aanpak.

De KNVB is zelf al wat verder in de aanpak van racistische en discriminerende reacties die op de eigen socialemediakanalen binnenkomen. De bond wil dit scherper aanpakken en heeft de mogelijkheden hiervan voorgelegd aan diverse maatschappelijke belangengroepen.

Van een boycot van sociale media, zoals in het Verenigd Koninkrijk, is in Nederland voorlopig geen sprake. "De boycot in het Verenigd Koninkrijk komt na een lange geschiedenis van incidenten en gesprekken met socialemediabedrijven die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Daar wordt de boycot nu als laatste stap ingezet", aldus een woordvoerder van de KNVB.