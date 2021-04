Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira zouden met Spotify-oprichter en miljardair Daniel Ek Arsenal willen overnemen van de veelbesproken eigenaar Stan Kroenke. Dat melden verschillende Engelse media, waaronder de BBC en The Guardian.

Kroenke ligt onder vuur in Londen nadat Arsenal zijn deelname had toegezegd aan de controversiële Super League. Onder druk van bonden, supporters en de Britse premier Boris Johnson trok de dertienvoudig landskampioen zich terug uit de elitecompetitie, maar daarmee waren de gemoederen niet bedaard.

Vrijdag drongen zo'n duizend fans tijdens een protestmars bij het Emirates Stadium aan op het vertrek van Kroenke. De Amerikaanse zakenman is echter niet van plan om de club te verkopen, zo zei zijn zoon Josh Kroenke op een digitaal forum met Arsenal-fans.

Desondanks zou miljardair Ek op de achtergrond een bod voorbereiden op de aandelen van Kroenke. Ek, die volgens zakenblad Forbes een geschat eigen vermogen van bijna 4 miljard euro heeft, meldde afgelopen weekend al op Twitter dat hij een overname zag zitten. "Als kind juichte ik al voor Arsenal. Als de eigenaren de club willen verkopen, dan ga ik graag de uitdaging aan."

Rol van Bergkamp en iconen onduidelijk

Het is niet duidelijk welke rol Bergkamp, Henry en Vieira hebben bij de beoogde overname. Volgens The Guardian moeten ze druk uitoefenen op de familie Kroenke om de club te verkopen.

De drie clubiconen waren dragende spelers bij de laatste landstitel van Arsenal, in 2004. De 51-jarige Bergkamp speelde van 1995 tot en met 2006 liefst 315 Premier League-wedstrijden voor Arsenal, terwijl Vieira (279) en Henry (258) ook een karrenvracht aan duels in Londen speelden.

Bergkamp en Henry hebben bij het Emirates Stadium een standbeeld gekregen. Bergkamp had bij Ajax voor het laatst een officiële functie in het voetbal. Bij de Amsterdammers was hij van 2011 tot 2017 assistent-trainer. Na teleurstellende resultaten werd hij met trainer Marcel Keizer en Hennie Spijkerman ontslagen.