Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet over tot vervolging in de racismezaak rond FC Den Bosch. Er is geen hard bewijs dat de twee verdachten zich in november 2019 schuldig hebben gemaakt aan racisme tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

"Het is volstrekt helder dat er die middag in Den Bosch de meest weerzinwekkende dingen zijn geroepen vanaf de tribune. De vraag is echter wat er precies door wie is gezegd. Alleen een vermoeden hebben is niet voldoende om iemand te vervolgen. Je hebt hard bewijs nodig en daaraan ontbreekt het in deze zaak simpelweg", zegt de officier van justitie maandag in een uitgebreide verklaring.

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior werd op 17 november 2019 tijdelijk stilgelegd vanwege racistische leuzen aan het adres van Mendes Moreira. De Brabanders hoopten de daders snel op te sporen en te straffen met een stadionverbod, maar begin vorig jaar jaar meldde de club al dat de zoektocht moeizaam verloopt.

FC Den Bosch richtte zijn hoop daardoor mede op "het brede netwerk van het OM", maar het OM moet na maanden van onderzoek ook concluderen dat niet vast te stellen is welke supporters zich schuldig hebben gemaakt aan racisme.

"Op beelden zie je mensen schreeuwen en roepen, maar het is niet helemaal duidelijk wat er wordt gezegd", zegt de officier van justitie. "Wij hebben meerdere liplezers ingeschakeld om duidelijkheid proberen te krijgen over wat er precies door hun is geroepen, maar die specialisten komen niet tot een eenduidige vertaling van wat er geroepen is."

Wél daders gevonden na bedreigen FC Den Bosch-coach

Door het gebrek aan bewijs is het onderzoek van het OM afgesloten. Mendes Moreira is maandagmiddag al op de hoogte gebracht. "Het is treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen. De impact van deze woorden mag niet onderschat worden."

Toenmalig FC Den Bosch-trainer Erik van de Ven, die begin dit jaar vanwege de teleurstellende resultaten werd ontslagen, noemde Mendes Moreira vlak na de bewuste wedstrijd in 2019 een "zielig mannetje" en ging later diep door het stof. Hij werd vanwege zijn controversiële uitspraken zelfs bedreigd via WhatsApp.

Het OM deed daar ook onderzoek naar en heeft in die zaak wél hard bewijs gevonden en straffen uitgedeeld. "De schuldigen hebben een boete gekregen van tweehonderd euro en voor ons is de zaak daarmee afgedaan."

Mede door de racistische leuzen bij FC Den Bosch-Excelsior in november 2019 richtte de KNVB in juli 2020 de commissie Mijnals op. Die groep, waar onder anderen Humberto Tan en Ruud Gullit deel van uitmaken, richt zich op de strijd tegen racisme en adviseert de KNVB en de Rijksoverheid op dat vlak.