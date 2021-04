De clubs in de Serie A worden uit de competitie genomen als ze alsnog gaan deelnemen aan de Super League. De Italiaanse voetbalbond heeft maandag een regel aangenomen die dat mogelijk maakt.

Het besluit volgt een week nadat Juventus, Internazionale en AC Milan met negen andere clubs uit Europa een Super League probeerden op te zetten ter vervanging van de Champions League. Onder zware druk van bonden, supporters en sponsors trokken negen clubs zich terug uit het project. Van de Italiaanse clubs wil alleen Juventus de Super League nog doorzetten.

"Maar wie nu nog overweegt om deel te nemen aan een competitie die niet is goedgekeurd door de UEFA, FIFA en FIGC, verliest zijn lidmaatschap", aldus president Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond FIGC tegen het Italiaanse persbureau ANSA. De regel gaat ook voor vriendschappelijke toernooien gelden.

"Iedereen die de Super League interpreteert als een simpele daad van zwakte van sommige clubs die in economische moeilijkheden verkeren, heeft het mis", waarschuwt Gravina. "Daarom gaat deze nieuwe regel opgenomen worden in onze licentievoorwaarden."

Italië is voorlopig het enige land dat een Super League-verbod aan de clubs heeft opgelegd. In Engeland wordt volgens de Engelse krant The Times ook gewerkt aan een soortgelijke maatregel, die moet voorkomen dat Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur alsnog in de Super League stappen. Die maatregel is nog niet uitgewerkt.