Steven Berghuis is voor drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) geschorst na de rode kaart die hij zondag kreeg in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse (0-0). Dat betekent dat de aanvaller op zondag 9 mei de Klassieker tegen Ajax mist.

De 29-jarige Berghuis en Feyenoord besloten niet in beroep te gaan tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. De sterspeler van de Rotterdammers mist niet alleen volgende week de kraker tegen Ajax, maar ook de uitwedstrijd tegen hekkensluiter ADO Den Haag van komende zondag.

Berghuis werd tegen Vitesse een kwartier voor tijd uit het veld gestuurd door scheidsrechter Dennis Higler. De 24-voudig international leed balverlies en uitte zijn frustraties met een tackle van achteren op het been van Maximilian Wittek. De Duitse verdediger kon de wedstrijd niet meer hervatten.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Berghuis een rode kaart kreeg. De aanvoerder van Feyenoord werd in februari in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen (4-3-verlies) met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Met tien man gaf Feyenoord een 1-3-voorsprong uit handen.

Feyenoord strijdt nog om ticket voor Conference League

Deze nieuwe schorsing van Berghuis is een forse aderlating voor trainer Dick Advocaat, die het in de beslissende fase van het seizoen zonder zijn belangrijkste speler moet stellen. De rechtsbuiten is dit seizoen al goed voor negentien doelpunten en veertien assists (alle competities).

Feyenoord strijdt in het restant van de competitie nog om een Europees ticket voor volgend seizoen. De ploeg van Advocaat bezet op dit moment de vijfde plek in de Eredivisie en is, zoals het er nu naar uitziet, veroordeeld tot de play-offs voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League.

De nummer vier, op dit moment Vitesse, plaatst zich rechtstreeks voor de derde voorronde van de nieuwe competitie. Het verschil tussen Feyenoord en Vitesse bedraagt momenteel twee punten. Het doelsaldo is op dit moment in het voordeel van de Rotterdammers.