Chelsea-coach Thomas Tuchel gelooft niet dat het rumoer rond de Super League invloed heeft op het eerste duel tussen zijn ploeg en Real Madrid in de halve finales van de Champions League. In Spanje klinken geluiden dat de UEFA Real de weg naar de finale wil dwarsbomen omdat de club geen afstand heeft genomen van de controversiële elitecompetitie.

De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag de leiding over het veelbesproken duel tussen de twee initiatiefnemers van de Super League. "Ik vertrouw 100 procent op de UEFA", aldus Tuchel maandag tijdens zijn persconferentie. "Op dit niveau fluiten de allerbeste scheidsrechters. Ik vertrouw hen 100 procent."

De UEFA dreigt ondanks de mislukte plannen met een sanctie voor de twaalf clubs die vorige week de Super League probeerden op te zetten. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zei zondag nog dat de clubs niet ongestraft kunnen wegkomen, ook al stapten negen clubs, waaronder Chelsea, onder grote druk van bonden, supporters en sponsors uit het project.

"We verdienen het om in de halve finales te staan, net als Real Madrid", reageerde Tuchel. "We hebben deze plaats niet te danken aan politieke beslissingen of vanwege ons logo. We hebben een lange weg afgelegd. Als er in de sport problemen zijn op politiek niveau, moeten ze ook op dat niveau worden opgelost."

'Draait alleen maar om meer wedstrijden'

Hoewel Tuchel niets wilde zeggen over de Super League, was hij wel kritisch op het gepresenteerde nieuwe format van de Champions League. Vanaf 2024 wordt het deelnemersveld uitgebreid van 32 naar 36 teams en is de groepsfase verleden tijd. De teams spelen tien wedstrijden, waarna een ranglijst wordt opgesteld. De beste acht teams gaan naar de achtste finales en de nummers negen tot en met 24 strijden in de play-offs om de resterende acht tickets.

"Ik kan hier niet naar uitkijken, omdat we alleen maar meer wedstrijden gaan spelen", aldus Tuchel. "We hebben al een heel zwaar programma. Door alle discussies over de Super League is dit format ondergesneeuwd. Heeft de UEFA aan coaches gevraagd wat ze van dit format vinden? Ik denk het niet."

"We hebben al zoveel nieuwe formats, zoals de Nations League. Het gaat niet om de kwaliteit, maar om meer wedstrijden. Tegelijkertijd hebben we maar drie wissels in de Premier League, de zwaarste competitie ter wereld. Hopelijk denken we er niet te veel aan. We moeten de beste versie van onszelf zijn in Madrid."

Real Madrid-Chelsea wordt dinsdag om 21.00 uur gespeeld in het Estadio Alfredo Di Stéfano. Een week later is de return in Londen. De andere halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. De finale is op 29 mei in Istanboel.