In navolging van alle Engelse voetbalclubs verdwijnt ook TSG Hoffenheim tijdelijk van sociale media. Van 30 april tot en met 3 mei schakelt de Bundesliga-formatie alle accounts op Facebook, Twitter en Instagram uit om te benadrukken dat deze socialemediabedrijven meer moeten doen tegen racisme en discriminatie online.

Alle Engelse clubs maakten al bekend dat ze komend weekeinde als protest verdwijnen van deze sociale media. Ze doen dit omdat ze een toename zien van het aantal racistische en discriminerende teksten via deze kanalen in de richting van spelers.

Ook Hoffenheim kreeg hiermee te maken. Enkele weken geleden werden verdediger Ryan Sessegnon en middenvelder Diadie Samassékou online racistisch bejegend.

"Dit is een ontwikkeling die onaanvaardbaar en onverdraaglijk is", zegt het hoofd van de media-afdeling van de Duitse club. De website van Hoffenheim blijft wel in de lucht voor informatievoorziening.

"Hoffenheim staat voor tolerantie, respect en solidariteit. We verwerpen alle vormen van racisme, discriminatie en geweld, ook in verbale vorm."

De nummer elf van de Bundesliga, waar de Nederlanders Joshua Brenet en Melayro Bogarde onder contract staan, heeft komend weekend vanwege de halve finales van de DFB-Pokal geen wedstrijd op het programma staan. Hoffenheim vervolgt de competitie op 8 mei met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Schalke 04.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga