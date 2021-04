De wedstrijd tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo wordt niet vrijdagavond, maar zaterdag gespeeld. De KNVB verplaatst het Eredivisie-duel een dag in de hoop dat er dan supporters aanwezig kunnen zijn.

Afgelopen weekend was er bij alle wedstrijden in de Eredivisie beperkt publiek welkom dankzij een landelijke pilot van de overheid met toegangstests. De KNVB hoopt dat het testproject kan worden verlengd en is daarover in gesprek met het kabinet.

Hoewel er nog geen duidelijkheid is, besluit de voetbalbond in overleg met ESPN, de Eredivisie CV en de betrokken clubs om Heracles-VVV nu al een dag op te schuiven. Op die manier hebben de Almeloërs meer tijd voor de benodigde organisatorische voorbereidingen voor het ontvangen van publiek.

Een woordvoerder van demissionair minister Tamara van Ark (Sport) liet maandag weten dat er eerst overlegd wordt met de voetbalbond en burgemeesters. Later deze week wordt er een definitief besluit verwacht.

Onder andere Ajax sprak al de hoop uit dat er de komende speelronde weer supporters in de stadions welkom zijn. De Amsterdammers kunnen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (aftrap 14.30 uur) de 35e landstitel officieel veiligstellen. Tegen AZ (2-0) zaten zondag 7.500 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA.

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo begint zaterdag om 16.30 uur. VVV staat op dit moment op de zeventiende plek in de Eredivisie en moet vrezen voor rechtstreekse degradatie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie