Bayern München wil RB Leipzig-coach Julian Nagelsmann als opvolger van scheidend trainer Hans-Dieter Flick, melden verschillende Duitse media maandag. RB Leipzig zou een afkoopsom van zeker 25 miljoen euro vragen.

Volgens Kicker heeft de 33-jarige Nagelsmann de clubleiding gevraagd om zijn tot medio 2023 lopende contract voortijdig te beëindigen, maar gaat Leipzig daar niet mee akkoord. De concurrent van Bayern zou minstens 25 miljoen euro willen ontvangen.

Bild heeft het zelfs over een bedrag van 30 miljoen euro. Nagelsmann zou daarmee veruit de duurste coach aller tijden worden in de Bundesliga.

Bayern verwacht nog later deze week de plooien glad te strijken. Volgens Sky Germany is het bestuur van Leipzig maandag in een spoedoverleg bijeengekomen om de onderhandelingsstrategie te bedenken.

Bayern is op zoek naar een nieuwe coach nadat Flick na de uitschakeling in de Champions League liet weten na dit seizoen te willen vertrekken. Volgens Duitse media is de trainer, die vorig seizoen vijf prijzen won met Bayern, topkandidaat bij de Duitse voetbalbond om na het EK van komende zomer Joachim Löw op te volgen als bondscoach.

Nagelsmann stuwde Leipzig naar top

De jonge Nagelsmann is sinds 2019 coach van RB Leipzig, dat in het afgelopen decennium opklom van de kelder naar de top van het Duitse voetbal. Onder zijn leiding reikten 'Die Roten Bullen' vorig seizoen tot de halve finales van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain te sterk was. In de Bundesliga werd de club derde.

Ook dit seizoen kan het ambitieuze Leipzig de hegemonie van Bayern niet doorbreken. De ploeg van Nagelsmann hield lang gelijke tred met 'Der Rekordmeister', maar verloor begin deze maand met 0-1 van de titelconcurrent, die komende zaterdag voor het negende jaar op rij kampioen kan worden. In de Champions League werd Leipzig in de achtste finales uitgeschakeld door Liverpool.

Nagelsmann was van 2016 tot 2019 werkzaam bij Hoffenheim. Met zijn 28 jaar werd hij bij zijn aanstelling de jongste trainer aller tijden in de Bundesliga. In zijn debuutseizoen plaatste Hoffenheim zich voor het eerst in de historie voor de Champions League. Een seizoen later werd hij derde, de hoogste eindklassering ooit voor Hoffenheim in de Bundesliga. In 2019 vertrok hij naar Leipzig.