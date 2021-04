Trainer Zinédine Zidane vreest niet voor een straf van de UEFA voor de steun van Real Madrid aan de Super League. UEFA-baas Aleksander Ceferin zei zondag dat de Spaanse grootmacht niet mag ontsnappen aan een sanctie voor het opzetten van de controversiële elitecompetitie.

"Het is absurd om te denken dat we volgend seizoen niet in de Champions League spelen", zei Zidane maandag op zijn persconferentie voorafgaand aan de eerste ontmoeting met Chelsea in de halve finales van de Champions League.

"Er wordt van buitenaf veel gepraat. Aangezien we daar geen controle over hebben, concentreer ik me alleen op het spel en de wedstrijd tegen Chelsea. Maar ik denk dat we allemaal Real Madrid in de Champions League willen zien."

Van de twaalf oprichters geloven alleen Real Madrid, Juventus en FC Barcelona nog in een Super League. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez benadrukte afgelopen weekend nog dat de clubs een bindend contract hebben getekend en niet zomaar uit het project kunnen stappen.

De uitspraken van Pérez leidden tot een woedende reactie van UEFA-baas Ceferin. "Iedereen moet de consequenties onder ogen zien", zei hij tegen Daily Mail, zonder mogelijke straffen te noemen. "We kunnen niet doen alsof er niks gebeurd is. Het is niet oké wat de clubs hebben gedaan en we zullen de komende dagen moeten bekijken hoe we daarop gaan antwoorden."

Real Madrid maakt ondanks de remise van zaterdag tegen Real Betis (0-0) nog aanspraak op de Spaanse landstitel. Foto: ANP

'Willen Champions League én landstitel winnen'

Ondertussen is Real ook nog in de race voor titelprolongatie in La Liga. Zidane denkt niet dat beide gevechten elkaar in de weg staan. "We hoeven niet te kiezen, we willen beide prijzen winnen", aldus de Fransman.

"We hebben dit seizoen veel problemen gehad, maar we hebben die altijd weten te overwinnen. Het seizoen duurt nog een maand en we strijden tot het einde om de prijzen. We zullen alles geven op het veld."

"Het zal een moeilijke halve finale worden", vervolgde Zidane. "Chelsea heeft zijn werk in de Champions League goed gedaan en heeft ervaring in alle competities. We zullen twee zeer goede wedstrijden moeten spelen om de finale te bereiken."

Real Madrid-Chelsea wordt dinsdag om 21.00 uur gespeeld in het Estadio Alfredo Di Stéfano en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Een week later is de return in Londen. De andere halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. De finale is op 29 mei in Istanboel.