In de loop van de week komt er meer duidelijkheid of er ook in de laatste weken van het seizoen supporters mogen zijn bij de wedstrijden in het betaald voetbal. De KNVB heeft de overheid gevraagd om de pilotfase voor voetbalwedstrijden met publiek te verlengen tot het eind van het seizoen.

Een woordvoerder van demissionair minister Tamara van Ark (Sport) laat maandag weten dat er eerst overlegd zal worden met de voetbalbond en burgemeesters.

"Het is wenselijk voor de bedrijfstak om in deze fase nog publiek te ontvangen", zei een woordvoerder van de KNVB zondag. Verder is het volgens hem "in deze fase voor de operatie en logistiek rondom het traject sneltesten cruciaal om door te gaan en niet stil te vallen".

De competities in het betaald voetbal (Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie) eindigen half mei. Aansluitend zijn de play-offs om Europees voetbal en om promotie/degradatie.

Afgelopen weekeinde was bij alle wedstrijden in de Eredivisie publiek aanwezig in het kader van een landelijke pilot. De duels stonden samen met onder meer dierentuinen, pretparken en theaters op een lijst met proefevenementen die met een negatief coronatestbewijs bezocht kunnen worden. De testuitslag mag maximaal 40 uur oud zijn.

Volgens de KNVB is dat allemaal goed gegaan. Het was voor het eerst sinds eind september dat er supporters welkom waren in de stadions.