De Chinese eigenaar van ADO Den Haag, United Vansen (UVS), moet voor het einde van het seizoen 2 miljoen euro betalen aan de Haagse club. De hekkensluiter in de Eredivisie is maandag door de rechter in Den Haag in het gelijk gesteld in een kort geding dat de Hagenaars hadden aangespannen om niet nagekomen betalingsafspraken.

Door het vonnis van de rechter lijkt ADO uit de acute geldzorgen te zijn. Algemeen directeur Mohammed Hamdi zei donderdag tijdens de zitting, die bij afwezigheid van United Vansen slechts een kwartier duurde, dat het voortbestaan van ADO "in serieus gevaar" is. Zonder de 2 miljoen euro kan ADO de salarissen over mei niet meer betalen.

Als reactie op het vonnis gaat ADO beslag laten leggen op de aandelen van United Vansen, dat zo'n 95 procent van de club in handen heeft. "De huidige financiële situatie vraagt namelijk om een oplossing op de zeer korte termijn", schrijft ADO in een verklaring. De club "betreurt" het dat het zover heeft moeten komen.

United Vansen wil ADO al enige tijd verkopen. De Chinezen, die in 2015 eigenaar van de club uit de Hofstad werden, bereikten afgelopen donderdag een mondeling akkoord met investeringsmaatschappij World Soccer Holdings. De overname zou volgens de Amerikanen echter worden tegengehouden door "bestuursleden" bij ADO.

Het zou hierbij gaan om Vereniging HFC ADO Den Haag en Stichting Toekomst ADO Den Haag, die respectievelijk gelden als cultuurbewaker van ADO en een gouden aandeel beheren. World Soccer Holdings wil de twee minderheidsaandeelhouders opheffen om meer slagkracht te krijgen, maar stuit op verzet.

"We hebben nog geen zicht in de concrete financiële plannen van de investeerder", zei een woordvoerder donderdag namens de twee partijen tegen Omroep West. "We hebben met UVS leergeld betaald. We proberen daarom al dagen om substantiële informatie boven tafel te krijgen. Want niemand heeft iets aan een overeenkomst die niet door de toetsing van de KNVB komt."

Algemeen directeur Mohammed Hamdi (links) voorafgaand aan het kort geding van afgelopen donderdag. Algemeen directeur Mohammed Hamdi (links) voorafgaand aan het kort geding van afgelopen donderdag. Foto: ANP

ADO voortdurend in de clinch met Chinezen

Sinds de overname in 2015 ligt de clubleiding van ADO voortdurend in de clinch met United Vansen. Eind 2016 stapte de club ook al naar de rechter om niet nagekomen betalingsverplichtingen van de Chinese eigenaar. Het ging toen om 2,5 miljoen euro. ADO kreeg ook toen gelijk van de rechter.

Verschillende partijen hebben een poging gedaan om de aandelen van United Vansen over te nemen, maar een groep Haagse ondernemers (onder wie zaakwaarnemer Rob Jansen) en de Zwitserse investeringsmaatschappij Cosinus Group Capital kregen de overname nooit rond.

Het is niet bekend waarom United Vansen ADO ineens van de hand wil doen. Grootaandeelhouder Wang Hui probeerde donderdag een uur voor de aanvang van het kort geding nog de gang naar de rechter te voorkomen. ADO wees echter op de liquiditeitsgarantie van 3 miljoen euro die de ondernemer uit Peking in juli had afgegeven voor het huidige seizoen. Zonder die toezegging had ADO de begroting niet rond gekregen volgens de eisen van de KNVB.

ADO Den Haag verkeert ook sportief in zwaar weer. De ploeg van trainer Ruud Brood staat met nog vier duels te spelen laatste in de Eredivisie en zou komend weekend al kunnen degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Het zou de eerste degradatie sinds 2007 worden.