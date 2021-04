Ronald Koeman is blij met wat Frenkie de Jong momenteel laat zien bij FC Barcelona. De trainer vindt dat de middenvelder van Oranje zich zondag tegen Villarreal (1-2-winst) niet voor het eerst dit seizoen van zijn goede kant liet zien.

"Hij doet het gewoon erg goed. Hij brengt aanvallend veel, legt veel meters af en verdedigt mee. Hij is heel belangrijk voor deze ploeg", zei Koeman over De Jong, die in de zomer van 2019 overkwam van Ajax.

"Hij is erg verbeterd sinds hij hier speelt. Je kunt de Nederlandse competitie niet vergelijken met de Spaanse. Het niveau is hier hoger en er is meer concurrentie."

Mede dankzij de inbreng van De Jong, die ook in de Spaanse media werd geroemd, is Barcelona bezig aan een ijzersterke serie. De Catalanen verloren in de laatste twintig competitieduels alleen van rivaal Real Madrid. Verder werd er zestien keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.

Zondag kreeg de ploeg van Koeman een nieuwe boost in de titelrace door zelf te winnen en concurrent Atlético Madrid te zien verliezen bij Athletic Club. Op basis van verliespunten staat Barcelona er nu het beste voor.

Ronald Koeman overlegt met Gerard Piqué tijdens de wedstrijd tegen Villarreal.

Koeman ziet vermoeidheid bij zijn spelers

Er zijn in La Liga nog vijf speelrondes te gaan en Koeman merkt dat het drukke seizoen fysiek zijn tol gaat eisen bij zijn spelers. "We hebben heel veel wedstrijden gespeeld. Deze week moesten we ook weer op donderdag en zondag spelen", zei hij.

"We moeten de kalender accepteren, maar ik denk dat we het met de UEFA moeten hebben over de kalender van de grotere clubs. Het kost veel energie."

Barcelona speelt komende donderdag thuis tegen Granada. Drie dagen later gaat de 26-voudig landskampioen op bezoek bij Valencia.

