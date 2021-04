De KNVB heeft een oproep aan de overheid gedaan om de pilotfase voor voetbalwedstrijden met publiek te verlengen voor de resterende wedstrijden van het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, zo maakt de Nederlandse voetbalbond zondagavond bekend.

De KNVB laat weten dat het "in deze fase voor de operatie en logistiek rondom het traject sneltesten cruciaal is om door te gaan en niet stil te vallen" en dat daarom contact is opgenomen met de overheid.

De pilot verlengen is volgens de bond verstandig omdat er pas net is gestart met testen voor toegang. In het afgelopen weekend is volgens de KNVB bij de stadions alles prima verlopen.

"Bij de ingang duurde het iets langer, maar iedereen zat op tijd op z'n plaats", zegt een woordvoerder van de KNVB. "We signaleren wel dat de app nog niet overal vlekkeloos werkt. Daarom is extra testen verstandig."

In de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie staan de laatste speelrondes halverwege mei op het programma. "Het is wenselijk voor de bedrijfstak om in deze fase nog publiek te ontvangen", aldus de KNVB. "Ook met het oog op perspectief en loyaliteit richting fans en supporters is het fijn om nog (beperkt) publiek te mogen ontvangen."

Dit weekend was er publiek bij alle wedstrijden in de Eredivisie. Vanwege de huidige landelijke pilot met sneltests zit er volgend weekend sowieso beperkt publiek bij de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.