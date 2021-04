De spelers, directie en staf van Ajax moeten er niet aan denken dat de landstitel volgende week zondag in een lege Johan Cruijff ArenA tegen FC Emmen wordt veiliggesteld. Na de 7.500 toeschouwers bij de met 2-0 gewonnen topper tegen AZ heeft de club goede hoop dat er net zoveel of misschien zelfs meer supporters aanwezig mogen zijn bij het mogelijke kampioensduel.

"Het is aan de autoriteiten, maar onze wensen zijn duidelijk", zegt trainer Erik ten Hag, die zondag in de ArenA en eigenlijk al het hele weekend genoot van de terugkeer van supporters in de Eredivisie-stadions.

"Ik heb beelden gezien van mensen die uit hun dak gingen, nadat ze een jaar thuis hebben gezeten. Schitterend dat ze dat mogen beleven en voor ons is het prachtig om ze weer te zien juichen. Toen ik de ArenA binnenkwam, fleurde ik op."

Het deels vullen van de stadions afgelopen Eredivisie-weekend was een pilot met vooraf geteste bezoekers. In principe zijn de tribunes komend weekend weer leeg, maar er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om testbewijzen in te zetten bij het bezoek van sportevenementen. De vraag is of en wanneer die wet wordt aangenomen.

'Dat vergroot de kans'

Voorafgaand aan de topper in de ArenA sprak algemeen directeur Edwin van der Sar het publiek toe. Hij zei hoop te hebben dat ook volgende week tegen FC Emmen supporters aanwezig kunnen zijn en riep het publiek daarom op zich te gedragen. "Dat vergroot de kans dat we volgende week meer fans kunnen ontvangen", aldus Van der Sar.

Voor de spelers was het vervolgens genieten om voor het eerst sinds eind september weer voor publiek te spelen, zelfs voor uitploeg AZ. "Tijdens de warming-up werden we al uitgefloten, maar dat vond ik alleen maar leuk", vertelt captain Teun Koopmeiners. "Eindelijk weer beleving in het stadion, daar doe je het voor. We hadden liever thuis gespeeld, maar dit is een mooie stap."

Ook Davy Klaassen, die beide doelpunten maakte voor Ajax, vond het prachtig, al moest hij ook wennen. "Spelen voor publiek is normaal, maar nu niet meer. Ik hoop echt dat het snel weer normaal wordt. Hopelijk zijn de fans er tegen Emmen weer."

De mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen FC Emmen begint zondag om 14.30 uur. De Amsterdammers hebben aan een gelijkspel genoeg om de 35e landstitel uit de clubhistorie te veroveren.