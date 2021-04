John van den Brom heeft zondag met KRC Genk de Croky Cup, de Belgische beker, veroverd. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale in Brussel met 2-1 van Standard Luik winnen.

Genk begon uitstekend aan de wedstrijd en was al vroeg dicht bij een doelpunt. Kristian Thorstvedt probeerde het in de vierde minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar de inzet van de Noor belandde op de linkerpaal.

Kort na rust opende Junya Ito wel de score in het Koning Boudewijnstadion. De achttienjarige Japanner schoof de bal drie minuten na de pauze koelbloedig in de rechterhoek. Théo Bongonda verdubbelde tien minuten voor tijd de marge en leek de wedstrijd te beslissen.

Standard gaf zich echter niet gewonnen en knokte zich via een rake kopbal van invaller Jackson Muleka terug in de wedstrijd. Genk gaf de zege vervolgens niet meer weg en de formatie uit Luik eindigde de finale met tien man door een rode kaart voor Moussa Sissako voor een stevige tackle.

De bekerwinst betekende de eerste prijs voor Van den Brom met Genk. Hij maakte vorig jaar november de overstap van FC Utrecht naar de Belgische club.

Genk veroverde voor de vijfde keer de Belgische beker. Eerder triomfeerde de club in 1998, 2000, 2009 en 2013. In 2018 werd de finale nog verloren van Standard. Club Brugge is met elf bekers recordhouder.