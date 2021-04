John van den Brom heeft zondag met KRC Genk de Croky Cup, de Belgische beker, veroverd. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale in Brussel met 2-1 van Standard Luik winnen. In Frankrijk verloor Olympique Lyon de topper tegen Lille OSC met 2-3 en in Oekraïne werd de omstreden coach Mircea Lucescu kampioen met Dynamo Kiev.

Genk begon uitstekend aan de wedstrijd en was al vroeg dicht bij een doelpunt. Kristian Thorstvedt probeerde het in de vierde minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar de inzet van de Noor belandde op de linkerpaal.

Kort na rust opende Junya Ito wel de score in het Koning Boudewijnstadion. De achttienjarige Japanner schoof de bal drie minuten na de pauze koelbloedig in de rechterhoek. Théo Bongonda verdubbelde tien minuten voor tijd de marge en leek de wedstrijd te beslissen.

Standard gaf zich echter niet gewonnen en knokte zich via een rake kopbal van invaller Jackson Muleka terug in de wedstrijd. Genk gaf de zege vervolgens niet meer weg en de formatie uit Luik eindigde de finale met tien man door een rode kaart voor Moussa Sissako voor een stevige tackle.

De bekerwinst betekende de eerste prijs voor Van den Brom met Genk. Hij maakte vorig jaar november de overstap van FC Utrecht naar de Belgische club.

Genk veroverde voor de vijfde keer de Belgische beker. Eerder triomfeerde de club in 1998, 2000, 2009 en 2013. In 2018 werd de finale nog verloren van Standard. Club Brugge is met elf bekers recordhouder.

Genk viert de openingstreffer van Junya Ito. Genk viert de openingstreffer van Junya Ito. Foto: Pro Shots

Lyon verliest na 2-0-voorsprong van Lille

In de Franse Ligue 1 gaf Olympique Lyon een 2-0-voorsprong uit handen tegen Lille. In de eerste helft scoorden Islam Slimani en José Fonte (eigen doelpunt) voor de thuisploeg en deed Burak Yilmaz wat terug namens de bezoekers.

Jonathan David tekende na een uur spelen voor de gelijkmaker en Yilmaz bezorgde Lille vijf minuten voor tijd de winst. Memphis Depay maakte de negentig minuten vol bij Lyon en Sven Botman deed dat bij Lille.

Door de nederlaag blijft Lyon de nummer vier op de ranglijst. De achterstand op Lille, dat de koppositie behoudt, bedraagt nu zes punten. Paris Saint-Germain, dat zaterdag met 1-3 van FC Metz won, heeft één punt achterstand op de koploper en AS Monaco, dat zondag met 0-1 zegevierde bij Angers, twee punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

De vreugde bij Lille is groot na de winnende treffer van Burak Yilmaz. De vreugde bij Lille is groot na de winnende treffer van Burak Yilmaz. Foto: Pro Shots

Omstreden Lucescu kampioen met Dynamo Kiev

In Oekraïne werd Dynamo Kiev voor het eerst sinds 2016 weer eens landskampioen. De ploeg van coach Mircea Lucescu haalde zondag met 5-0 uit tegen FC Inhulets Petrova en heeft met nog drie speelrondes voor de boeg dertien punten voorsprong op nummer twee Shakhtar Donetsk, dat met 2-0 verloor bij FC Oleksandriya.

Lucescu was in het verleden coach van Shakhtar, dat de afgelopen vier seizoen kampioen werd. Toen de 75-jarige coach werd aangesteld door Dynamo, ging dat gepaard met hevige protesten van de fans.

Daarop besloot Lucescu zijn vertrek aan te kondigen, maar hij kwam later toch weer terug op zijn besluit. "Ik laat me niet uit het veld slaan. Met de voorzitter heb ik afgesproken dat we er iets moois van gaan maken", zei hij in juli van vorig jaar.

Voor Dynamo Kiev is het de zestiende landstitel in de clubhistorie.