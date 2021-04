Voor de derde keer dit seizoen verloor AZ van Ajax zonder ook maar een doelpunt te maken en dat doet pijn bij de spelers en de staf van de Alkmaarders. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging zondag met 2-0 onderuit in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de Amsterdammers officieus kampioen zijn.

In januari verloor AZ de eerste Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax al met 0-3 en in het KNVB-bekertoernooi was de latere winnaar die maand met 0-1 te sterk. "Dat geeft aan dat Ajax de terechte kampioen is", vindt Jansen.

"Maar drie keer verliezen zonder te scoren, natuurlijk steekt dat", vervolgt Jansen. "We waren erop gebrand om de reeks te doorbreken. En we hebben ook de kansen gehad, maar we waren niet efficiënt en niet zakelijk."

AZ dwong in de ArenA voor rust goede kansen af. Albert Gudmundsson, Myron Boadu en Calvin Stengs kregen de bal alleen niet langs Ajax-keeper Maarten Stekelenburg. Na rust werd Ajax sterker en de 1-0 van Davy Klaassen in de 67e minuut kwamen de bezoekers niet meer te boven.

"Na die 1-0 was de energie uit de ploeg", merkte aanvoerder Teun Koopmeiners. "Hoe dat kan? Ik weet het niet. Het mag niet gebeuren in zo'n topper, maar het gebeurde wel." Jansen: "Het verbaasde mij dat de krachten wegvloeiden."

'Alles is nog mogelijk'

Door de nederlaag in de ArenA staat AZ met nog vier speelronden te gaan drie punten achter op nummer twee PSV, dat ook nog eens een beter doelsaldo heeft. Een plek in de voorrondes van de Champions League is ver weg.

"Maar alles is nog mogelijk", zegt Jansen. "Er zijn nog twaalf punten te halen. Maar goed, laten we die twaalf eerst zelf maar eens pakken en dan zien we wel wat PSV doet. Ze stonden al boven ons, toen op basis van doelsaldo, en dus is het doel niet veranderd. We jagen op PSV."

AZ vervolgt het Eredivisie-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk en een dag later neemt PSV het thuis op tegen sc Heerenveen.