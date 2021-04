Feyenoord-trainer Dick Advocaat neemt Steven Berghuis niets kwalijk na zijn rode kaart van zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (0-0). De felheid hoort volgens hem bij de speelstijl van zijn aanvoerder.

Berghuis leed een kwartier voor tijd balverlies, waarna hij zijn sliding te laat inzette en Maximilian Wittek hard van achteren raakte. De verdediger van Vitesse moest het veld enkele minuten later geblesseerd verlaten.

"Het is een terechte rode kaart, want hij is veel te laat. Dat zegt hij zelf ook", zei Advocaat over de kaart van Berghuis voor de camera van NOS.

Berghuis, die zijn eerste directe rode kaart kreeg in zijn carrière, is de enige Feyenoorder die dit seizoen twee keer met rood van het veld is gestuurd. Hij moest ook tijdens de 4-3-nederlaag in het TOTO KNVB Beker-toernooi tegen Heerenveen vroegtijdig vertrekken.

"Berghuis is een echte winnaar en dit soort dingen blijven gebeuren in zijn carrière. Dit moet je niet uit zijn spel willen halen, want hij blijft een fantastische speler."

Steven Berghuis krijgt een rode kaart van Dennis Higler. Steven Berghuis krijgt een rode kaart van Dennis Higler. Foto: ANP

'Moeilijke wedstrijd voor de scheidsrechter'

De overtreding van Berghuis was zeker niet het enige moment waarop scheidsrechter Dennis Higler in actie moest komen. Feyenoord maakte 21 overtredingen tegen Vitesse, het grootste aantal in een Eredivisie-wedstrijd sinds september 2016 (26 tegen ADO Den Haag).

"Het was een moeilijke wedstrijd voor de scheidsrechter", zag ook Advocaat. "We moesten de nodige strijd leveren om tot kansen te komen, want de eerste helft was meer rommelig en slecht. Dat lukte na de rust met een andere instelling beter en toen creëerden we genoeg kansen. Dan moet je jezelf alleen wel belonen."

Feyenoord schiet weinig op met de remise tegen nummer vier Vitesse. De Rotterdammers hebben als nummer vijf twee punten achterstand op de Arnhemmers. De vierde plek betekent een ticket voor de voorronde van de Conference League. De nummer vijf moet deelnemen aan de play-offs.

De ploeg van Advocaat gaat volgende week op bezoek bij hekkensluiter ADO. Berghuis is voor die wedstrijd sowieso geschorst, maar waarschijnlijk ook voor het thuisduel een week later met Ajax. Hij krijgt maandag een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.