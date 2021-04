Manchester City heeft zondag voor de vierde keer op rij de League Cup veroverd. De ploeg van manager Josep Guardiola was in de finale op Wembley met 1-0 te sterk voor Tottenham Hotspur.

Aymeric Laporte maakte acht minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Fransman kopte raak uit een hoekschop van Kevin De Bruyne.

Ook daarvoor creëerde City de beste kansen. Zo belandde een inzet van Phil Foden op de paal. In blessuretijd vond Riyad Mahrez wel het doel namens 'The Citizens', maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Foden in de aanloop.

Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij City. Steven Bergwijn viel in de slotfase in bij het Tottenham van de pas 29-jarige interim-manager Ryan Mason, de opvolger van de ontslagen José Mourinho.

Vreugde bij Manchester City na het doelpunt van Aymeric Laporte. Foto: Getty Images

City evenaart record Liverpool

In totaal heeft City nu acht keer de League Cup gewonnen, waarmee het op gelijke hoogte komt met recordhouder Liverpool. Behalve de laatste vier edities won de club uit Manchester het bekertoernooi ook in 1970, 1976, 2014 en 2016.

Voor Guardiola betekende het de dertigste prijs in zijn trainersloopbaan. Naast de vier League Cups won de Spanjaard met City ook twee keer de landstitel, eenmaal de FA Cup en twee keer het Community Shield.

Guardiola kan dit seizoen nog twee prijzen veroveren met City. Zijn ploeg gaat riant aan kop in de Premier League en staat in de halve finales van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain. In de FA Cup was Chelsea vorige week in de halve eindstrijd met 1-0 te sterk.

Tottenham moet door de nederlaag nog langer wachten op de eerste prijs sinds 2008. Toen wonnen de 'Spurs' de League Cup wel.