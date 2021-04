Feyenoord is er zondag niet in geslaagd om Vitesse te verdringen van de belangrijke vierde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers kwamen in eigen huis tegen de Arnhemmers niet verder dan een 0-0-gelijkspel en verloren Steven Berghuis met een rode kaart.

Feyenoord en Vitesse maakten er een boeiend gevecht van. Beide ploegen wisten voldoende kansen te creëeren, maar de keepers Justin Bijlow en Remko Pasveer, die na dit seizoen naar Ajax vertrekt, toonden zich de uitblinkers.

Berghuis kon een kwartier voor tijd zijn frustraties niet in bedwang houden en kreeg rood voor een gemene tackle. Hij mist volgende week de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag en waarschijnlijk ook het thuisduel met aanstaand landskampioen Ajax.

Met nog vier speelrondes te gaan heeft Feyenoord als nummer vijf twee punten achterstand op nummer vier Vitesse. De vierde plek betekent een ticket voor de voorrondes van de Conference League. De nummer vijf moet deelnamen aan de play-offs.

Steven Berghuis druipt van het veld af na zijn rode kaart. Steven Berghuis druipt van het veld af na zijn rode kaart. Foto: ANP

Vitesse mist voor rust grote kansen

Onder toeziend oog van 6.500 toeschouwers in De Kuip startte Vitesse sterk. De bezoekers kregen binnen twintig minuten drie goede kansen, maar Maximilian Wittek en Loïs Openda (tweemaal) stuitten op Bijlow.

Feyenoord, waar Orkun Kökçü en Luis Sinisterra terugkeerden in de basis, was erg slordig en wist er niet heel veel tegenover te stellen. Wel had Berghuis na een half uur moeten scoren, maar hij schoot van dichtbij wil naast.

Vitesse bleef ook daarna verreweg het gevaarlijkste team, maar vergat zichzelf te belonen. Dat mocht vooral Opende zichzelf kwalijk nemen, maar hij faalde tot twee keer toe oog in oog met Bijlow.

Marcos Senesi en Sondre Tronstad vechten een duel uit. Marcos Senesi en Sondre Tronstad vechten een duel uit. Foto: Pro Shots

Eerste directe rode kaart voor Berghuis

Met Leroy Fer als vervanger van de in balverlies grosserende Diemers had Feyenoord in de tweede helft meer controle. Berghuis kreeg vrijwel meteen zijn tweede goede kans, maar hij vond dit keer Pasveer op zijn weg.

Het spel golfde vervolgens een tijd lang op en neer. Bryan Linssen en Matúš Bero hadden eindelijk de ban kunnen breken voor respectievelijk Feyenoord en Vitesse, maar ook zij hadden het vizier niet op scherp.

Door het wegsturen van Berghuis, die Wittek van achteren neerhaalde en voor het eerst een directe rode kaart ontving, verdween de aanvalslust bij Feyenoord en Vitesse had in het laatste kwartier niet meer de energie om alsnog toe te slaan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie