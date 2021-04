Erik ten Hag prees zondag de fitheid van Ajax na de 2-0-zege op AZ. De Amsterdammers kroonden zich daardoor officieus tot landskampioen in de Eredivisie.

"Iedereen hoopt dat Ajax aan het einde van zijn Latijn is, maar dat zijn we nog lang niet. Het blijkt elke keer dat wij in de tweede helft bij kunnen schakelen en de tegenstanders kapotgaan", zei Ten Hag voor de camera van ESPN.

"Dat hebben we erin gebracht en speelt ook zeker een rol in deze officieuze titel. Maar ik denk dat wij in heel veel fases dit seizoen ook gewoon erg goed hebben gevoetbald."

Ajax speelde tegen AZ vooral een sterke tweede helft. De Alkmaarders creëerden voor rust de beste kansen, maar na de pauze was het vooral Ajax dat de klok sloeg en in het laatste kwart ook twee keer scoorde.

"We hebben het in de tweede helft anders aangepakt. We toonden meer geduld en speelden meer de kaart Tagliafico om zo de linkerkant te overloaden. De eerste helft was veel te hectisch en in de tweede helft hadden we veel meer rust."

De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen AZ. De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen AZ. Foto: Pro Shots

'Klaassen gaat altijd voorop in de strijd'

Ten Hag loofde ook Davy Klaassen. De middenvelder, die afgelopen zomer werd teruggehaald van Weder Bremen, maakte beide doelpunten en scoorde alweer voor de negende keer dit seizoen de 1-0.

"Klaassen is een meester in de omschakeling. Hij rouwt nooit bij balverlies. Hij neemt altijd gelijk weer positie in. Hij gaat altijd voorop in de strijd, is positief en laat de kop nooit hangen. Dat zag je ook vandaag weer."

Ten Hag bleef met zijn spelers na het laatste fluitsignaal lang op het veld om de 7.500 fans die aanwezig mochten zijn in de Johan Cruijff ArenA te bedanken en ze bleven vervolgens ook enige tijd in de kleedkamer.

"We hebben zeker een feestje gevierd. We mogen hiervan genieten. We hebben bijna een hele week om ons voor te bereiden op het vieren van de officiële titel. Dat moet natuurlijk een mooi feest worden met zoveel mogelijk fans."

Ajax heeft volgende week zondag op eigen veld tegen laagvlieger FC Emmen aan een gelijkspel voldoende om helemaal zeker te zijn van de titel. Het is nog niet bekend of er dan opnieuw toeschouwers welkom zijn in de stadions.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie