FC Barcelona heeft zondag in La Liga een moeizame overwinning geboekt bij Villarreal. De ploeg van coach Ronald Koeman draaide dankzij twee doelpunten van Antoine Griezmann een achterstand om in een 1-2-zege en voert daarmee de druk op koploper Atlético Madrid op.

Villarreal kwam halverwege de eerste helft verrassend op voorsprong via Samuel Chukwueze. De Nigeriaanse spits vond het doel na een prachtige pass van Pau Torres.

Binnen tien minuten draaide Barcelona de achterstand om in een voorsprong. Griezmann tekende twee minuten na de openingstreffer met een schitterend stiftje voor de gelijkmaker en de Fransman profiteerde even later van een verkeerde terugspeelbal van Villarreal-verdediger Juan Foyth.

Twintig minuten na rust moest Villarreal met tien man verder door een rode kaart voor Manuel Trigueros. De middenvelder werd bestraft nadat hij met zijn noppen op het scheenbeen van Lionel Messi terechtkwam. De Argentijn kon na een korte verzorgingsperiode verder.

In de slotfase verzuimde Frenkie de Jong de wedstrijd te beslissen. Een lobje van de Oranje-international over Villarreal-doelman Sergio Asenjo ging net naast. De drie punten kwamen in het vervolg niet meer in gevaar voor de bezoekers.

Dankzij de overwinning staat Barcelona steviger op de derde plaats. De achterstand op Atlético, dat zondag om 21.00 uur nog op bezoek gaat bij Athletic Club, is twee punten. Nummer twee Real Madrid, dat zaterdag punten verspeelde tegen Real Betis (0-0), heeft evenveel punten als 'Barça', maar een duel meer gespeeld.

