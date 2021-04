FC Barcelona heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd in La Liga. De ploeg van coach Ronald Koeman won zelf dankzij twee goals van Antoine Griezmann met 1-2 bij Villarreal, terwijl koploper Atlético Madrid met 2-1 verloor bij Athletic Club. Bij Sevilla-Granada zorgde de arbiter voor een bizarre situatie door te vroeg af te fluiten.

Villarreal kwam halverwege de eerste helft via Samuel Chukwueze nog verrassend op voorsprong tegen Barcelona. De Nigeriaanse spits vond het doel na een prachtige pass van Pau Torres.

Binnen tien minuten draaide Barcelona de achterstand om in een voorsprong. Griezmann tekende twee minuten na de openingstreffer met een schitterend stiftje voor de gelijkmaker en de Fransman profiteerde even later van een verkeerde terugspeelbal van Villarreal-verdediger Juan Foyth.

Twintig minuten na rust moest Villarreal met tien man verder door een rode kaart voor Manuel Trigueros. De middenvelder werd bestraft nadat hij met zijn noppen op het scheenbeen van Lionel Messi terechtkwam. De Argentijn kon na een korte verzorgingsperiode verder.

In de slotfase verzuimde Frenkie de Jong de wedstrijd te beslissen. Een lobje van de Oranje-international over Villarreal-doelman Sergio Asenjo ging net naast. De drie punten kwamen in het vervolg niet meer in gevaar voor de bezoekers.

Lionel Messi raakte in de slotfase geblesseerd na een stevige charge van Manuel Trigueros, maar kon uiteindelijk verder. Lionel Messi raakte in de slotfase geblesseerd na een stevige charge van Manuel Trigueros, maar kon uiteindelijk verder. Foto: Pro Shots

Atlético verspeelt dure punten in Bilbao

In Bilbao kwam Athletic Club al na acht minuten op voorsprong tegen Atlético Madrid. Alejandro Berenguer kopte raak uit een van richting veranderde voorzet van Ander Capa.

De 1-0-stand bleef lange tijd op het scorebord staan in het Estadio San Mamés, maar een klein kwartier voor tijd kopte Stefan Savic uit een corner de 1-1 binnen. Atlético maakte in de slotfase weliswaar het spel, maar in de 88e minuut bezorgde Iñigo Martínez Athletic met een harde kopbal weer de voorsprong.

Bij Atlético maakten Luis Suárez, João Félix en Thomas Lemar hun rentree na een blessure. Het trio kwam na een klein uur in het veld, maar kon de nederlaag van hun ploeg niet voorkomen.

Door de nederlaag heeft Atlético nu twee punten voorsprong op nummer twee Real Madrid, dat zaterdag punten verspeelde tegen Real Betis (0-0). Ook nummer drie Barcelona heeft twee punten achterstand op de koploper, maar heeft tevens een duel minder gespeeld.

Komende donderdag kan de ploeg van Koeman de koppositie overnemen bij een thuiszege op Granada. Op 8 mei staan 'Barça' en Atlético tegenover elkaar in Camp Nou.

Frustratie bij Luis Suárez, die zijn rentree maakte bij Atlético Madrid. Frustratie bij Luis Suárez, die zijn rentree maakte bij Atlético Madrid. Foto: ANP

Scheidsrechter fluit te vroeg af bij Sevilla-Granada

Ook Sevilla doet nog mee in de titelstrijd. De Zuid-Spaanse formatie won zondag met 2-1 van Granada dankzij goals van Ivan Rakitic (penalty) en Lucas Ocampos. In de slotfase deed Roberto Soldado uit een strafschop nog wat terug namens Granada.

De slotfase bij Sevilla leverde een bizarre situatie op. Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea floot een minuut te vroeg af en haalde de spelers van Sevilla weer uit de kleedkamer. De minuut werd alsnog gespeeld, maar er kwam geen verandering meer aan de 2-1-tussenstand.

Luuk de Jong werd na een uur gewisseld bij Sevilla, waar Karim Rekik op de bank bleef. De ploeg van coach Julen Lopetegui staat vierde, met een punt minder en een duel meer gespeeld dan Barcelona.

Volgens de spelers van Granada had de scheidsrechter te vroeg afgefloten. Volgens de spelers van Granada had de scheidsrechter te vroeg afgefloten. Foto: ANP

