Lieke Martens heeft met FC Barcelona een redelijke uitgangspositie gecreëerd voor de return tegen Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. De heenwedstrijd in Frankrijk eindigde zondag in 1-1. Lineth Beerensteyn won met Bayern München van Chelsea: 2-1.

Jenifer Hermoso bracht Barcelona na twaalf minuten op voorsprong in Stade Municipal Georges Lefèvre in Saint-Germain-en-Laye. Negen minuten later tekende Alana Cook voor de gelijkmaker.

Martens had een basisplaats bij Barcelona en speelde tot een kwartier voor tijd mee. PSG zorgde in de kwartfinales nog voor een flinke verrassing met de uitschakeling van Olympique Lyon, dat de laatste vijf edities van de Champions League won.

In de andere halve eindstrijd was Bayern in München met 2-1 te sterk voor Chelsea. Sydney Lohmann en Hanna Glas scoorden namens de thuisploeg. Tussendoor zorgde Melanie Leupolz voor de gelijkmaker. Lineth Beerensteyn werd een klein kwartier voor tijd gewisseld.

De returns in het Estadi Johan Cruyff en op Kingsmeadow staan volgende week zondag op het programma. De finale wordt op zondag 16 mei in Göteborg gespeeld.