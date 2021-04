Davy Klaassen is niet bang dat Ajax de landstitel nog verspeelt. De middenvelder bezorgde de Amsterdammers zondag een 2-0-zege op AZ en daarmee het officieuze kampioenschap.

"Als dit nog fout gaat, dan stop ik met voetballen. Dat durf ik wel te zeggen. Normaliter ben ik in dit soort dingen wat terughoudend, maar nu geloof ik het wel. Dit gaat niet meer mis", aldus Klaassen voor de camera van ESPN.

Klaassen was de grote man aan de kant van Ajax. Hij opende in de 66e minuut de score met een intikker en was in de negentigste minuut ook verantwoordelijk voor de 2-0 met een kopbal uit een hoekschop.

"Ik vond dat ik een goede wedstrijd speelde, maar ik was zeker niet de enige. Als je twee keer scoort, dan is het niet gek dat je wordt uitgeroepen tot man of the match", vertelde Klaassen, die zeer te spreken was over het spel van Ajax.

"AZ is ook gewoon een goede ploeg. Ze wisten er af en toe onderuit te voetballen. We deden niet alles top, maar we hebben uiteindelijk wel verdiend gewonnen. Zij kwamen er in de tweede helft eigenlijk niet meer uit."

'Jammer dat het niet officieel is met de fans erbij'

Klaassen baalde achteraf nog wel een klein beetje van het 1-1-gelijkspel van afgelopen donderdag in eigen huis tegen FC Utrecht. Daardoor kon Ajax tegen AZ niet op eigen kracht de titel officieel veiligstellen.

"Het is jammer dat het vandaag niet officieel is met de fans erbij, maar het is toch mooi dat we met hen deze stap hebben kunnen zetten", doelde hij op de 7.500 supporters die aanwezig mochten zijn in de Johan Cruijff ArenA.

"Deze wedstrijden zijn totaal niet te vergelijken met duels zonder publiek. Het is heel anders. Bij een mooie pass en bij de doelpunten gingen ze helemaal uit hun dak. Dit is hoe voetbal hoort te zijn."

Ajax heeft volgende week zondag op eigen veld tegen laagvlieger FC Emmen aan een gelijkspel voldoende om helemaal zeker te zijn van de titel. Het is nog niet bekend of er dan opnieuw toeschouwers welkom zijn in de stadions.

