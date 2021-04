Manchester United heeft voor het eerst in zes Premier League-wedstrijden punten laten liggen. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam zondag niet verder dan 0-0 bij Leeds United. In de Bundesliga stelde RB Leipzig het kampioensfeest van Bayern München nog even uit.

Manchester United creëerde de nodige kansen op Elland Road, maar Leeds-doelman Illan Meslier hield zijn ploeg op de been bij doelpogingen van onder anderen Mason Greenwood en Marcus Rashford.

Donny van de Beek viel één minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd in bij Manchester United. Pascal Struijk maakte de negentig minuten vol bij Leeds United, waar Crysencio Summerville op de bank bleef. Summerville zat wel voor het eerst sinds zijn komst van Feyenoord bij de wedstrijdselectie.

Met het gelijkspel kwam er voor Manchester United een einde aan een zegereeks van vijf competitiewedstrijden. 'The Red Devils' verspeelden op 3 maart bij Crystal Palace (0-0) voor het laatst punten in de Premier League.

Door het puntenverlies tegen Leeds United heeft nummer twee Manchester United met nog vijf speelrondes voor de boeg tien punten achterstand op koploper Manchester City. De stadgenoot speelt zondag om 17.30 uur de League Cup-finale tegen Tottenham Hotspur.

RB Leipzig viert de 2-0 van Emil Forsberg. RB Leipzig viert de 2-0 van Emil Forsberg. Foto: Pro Shots

Leipzig stelt kampioensfeest Bayern uit

In Duitsland won RB Leipzig op eigen veld met 2-0 van VfB Stuttgart, waardoor Bayern München de champagne voor de 31e landstitel nog niet kan ontkurken. 'Der Rekordmeister' liet zaterdag de eerste kans op het kampioenschap liggen door een nederlaag bij FSV Mainz 05 (2-1).

Amadou Haidara en Emil Forsberg (penalty) waren na rust trefzeker voor Leipzig, waarbij Justin Kluivert een kwartier voor tijd inviel. Bij Stuttgart, dat al vroeg met tien man stond door een rode kaart voor Naouirou Ahamada, maakte de pas zeventienjarige Nederlander Mohamed Sankoh een kwartier voor tijd zijn debuut.

Dankzij de overwinning heeft nummer twee Leipzig met nog drie speelrondes voor de boeg zeven punten achterstand op Bayern.

