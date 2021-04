Ajax heeft zich zondag officieus gekroond tot kampioen van Nederland. De Eredivisie-koploper won in de Johan Cruijff ArenA door twee goals van Davy Klaassen met 2-0 van AZ, waardoor de Amsterdamse club alleen nog in theorie achterhaald kan worden.

Na een vermakelijke eerste helft, met de beste kansen voor AZ, sloeg Ajax in de tweede helft toe. Klaassen maakte in de 67e minuut de openingstreffer. De thuisploeg kwam daarna niet meer in de problemen en in de extra tijd kopte Klaassen de 2-0 binnen, waarna het feest losbarstte in de ArenA.

Ajax komt door de zege op 76 punten en dat zijn er, met nog vier speelronden te gaan, twaalf meer dan PSV, dat zaterdag met 1-0 van FC Groningen won. De ploeg van trainer Erik ten Hag is in punten nog wel te achterhalen, maar het doelsaldo (+68 om +35) is veel beter dan dat van de Eindhovenaren.

Volgende week zondag heeft Ajax aan een punt in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen genoeg om de 35e landstitel uit de clubhistorie veilig te stellen. Voor AZ rest de strijd om plek twee, waarbij het nu drie punten achterstand heeft op PSV.

Davy Klaassen tikt de 1-0 binnen voor Ajax tegen AZ. Davy Klaassen tikt de 1-0 binnen voor Ajax tegen AZ. Foto: Pro Shots

AZ krijgt beste kansen voor rust

Met 7.500 toeschouwers op de tribune in de Johan Cruijff ArenA was het zondag niet alleen een vermakelijke maar ook een sfeervolle eerste helft bij Ajax-AZ. Vooraf verscheen algemeen directeur Edwin van der Sar op het veld en riep de toeschouwers op zich aan de regels te houden, in de hoop bij de eventuele kampioenswedstrijd tegen Emmen weer supporters te mogen begroeten.

In de jacht op de officieuze titel was het vervolgens Ajax dat initiatief nam en kansen kreeg. AZ-doelman Marco Bizot gooide zich voor een kopbal van Sébastien Haller en voorkwam zo de 1-0. Enkele minuten later schoot Nicolás Tagliafico een lage voorzet van Antony over.

Na een minuut of twintig verloor Ajax de grip. AZ kwam er meermaals gevaarlijk uit en kreeg zelfs grotere kansen dan de koploper. Maarten Stekelenburg redde op een schot van Owen Wijndal, waarna Teun Koopmeiners hard overschoot. Na een half uur voorkwam Stekelenburg met een goede redding ook een treffer van Calvin Stengs.

De grootste kans voor AZ moest toen nog komen. Ajax oogde kwetsbaar achterin en na een ingooi had Albert Gudmundsson ineens vrije doorgang richting het Amsterdamse doel. Weer kwam onderscheidde Stekelenburg zich, waardoor er in een vermakelijke eerste helft niet gescoord werd.

Ajax-spits Sébastien Haller kopt van dichtbij op AZ-doelman Marco Bizot. Ajax-spits Sébastien Haller kopt van dichtbij op AZ-doelman Marco Bizot. Foto: Pro Shots

Tempo ligt ook na rust hoog

Zonder wissels halverwege was het Ajax dat aandrong aan het begin van de tweede helft. De opstomende Tagliafico dwong Bizot tot een redding, maar twee minuten later was er aan de andere kant ineens een kans voor Jesper Karlson. Zo bleef het een boeiende topper in hoog tempo en af en toe een prachtige actie. Lísandro Martínez vond met een fraaie pass Haller, maar diens kopbal ging over.

In de loop van de tweede helft was het Ajax dat steeds meer aandrong en in de 67e minuut betaalde dat zich uit. Tadic vond Klaassen in het strafschopgebied, terwijl Haller een gat trok. Met Bizot voor zich bleef de Oranje-international koel en maakte zoals zo vaak dit seizoen de 1-0.

Voor het eerst sinds 26 september (de 2-1-zege van Ajax op Vitesse) juichte de ArenA en niet alleen spelers op het veld. Een paar minuten later was er bijna opnieuw euforie, maar ditmaal had Bizot een antwoord op een kopbal van Tadic.

De 1-0 bleek een enorme tik voor AZ, dat geen vuist meer kon maken. Het was wachten op de 2-0, maar invallers Brian Brobbey en David Neres lieten in de slotfase grote kansen onbenut. In de negentigste minuut was het alsnog raak. Klaassen kopte bij de tweede paal binnen en voorzag de zege en de officieuze titel van Ajax zo van extra glans.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie