FC Twente heeft zondag ook met fans op de tribune niet kunnen winnen in eigen stadion. FC Utrecht won het duel met de concurrent voor de play-offs om Europees voetbal met 1-2. Fortuna Sittard deelde een nieuwe tik uit aan hekkensluiter ADO Den Haag: 0-3.

De vierduizend toeschouwers bij FC Twente-FC Utrecht zagen dat de thuisploeg na een half uur op voorsprong kwam via de vijftiende competitietreffer van Danilo.

In het eerste kwartier na rust gaf het team van Ron Jans de wedstrijd uit handen. Sander van de Streek tekende in de 49e minuut voor de gelijkmaker en Gyrano Kerk maakte vlak daarna de 1-2. Van de Streek kreeg ook nog een grote kans op 1-3, maar hij schoot een penalty wild over. Die misser kostte Utrecht geen punten.

De laatste thuiszege van FC Twente dateert van 31 oktober (5-1 tegen PEC Zwolle). Daarna volgden vier gelijke spelen en nu zeven nederlagen in de Grolsch Veste. De reeks van elf thuiswedstrijden op rij zonder overwinning is een evenaring van het negatieve clubrecord uit het seizoen 2017/2018.

Twente had kunnen profiteren van de nederlaag van nummer acht Heracles Almelo (3-1 tegen FC Emmen), maar de tukkers blijven negende met twee punten achterstand op de grote rivaal.

FC Utrecht klimt ten koste van FC Groningen naar de zesde plek en heeft nu met nog vier duels te gaan acht punten meer dan Heracles. De nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie strijden na het reguliere seizoen om een plek in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Situatie ADO wordt steeds troostelozer

Fortuna Sittard won eerder op zondag in Den Haag door goals van Zian Flemming, Sebastian Polter en Tesfaldet Tekie: 0-3.

De situatie van ADO Den Haag wordt met de week troostelozer. De ploeg van trainer Ruud Brood bleef al voor de vijftiende keer op rij zonder zege, staat nog altijd laatste en zag FC Emmen eerder op zondag voor de derde keer op rij winnen. Het gat met de nummer zestien is opgelopen tot acht punten.

Fortuna, waar Piet Velthuizen terugkeerde onder de lat, won dit seizoen al voor de zevende keer een uitwedstrijd en vestigde daarmee een clubrecord. In het seizoen 1984/1985 kwamen de Limburgers tot zes overwinningen op vreemde bodem.

Fortuna maakt samen met Heracles Almelo, FC Twente, sc Heerenveen, Sparta Rotterdam en ook PEC Zwolle nog aanspraak op de achtste plek.

