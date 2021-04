Michael de Leeuw heeft zondag genoten van zijn heldenrol tijdens FC Emmen-Heracles Almelo (3-1). De aanvoerder bezorgde de thuisploeg met een hattrick een nieuwe opsteker, al benadrukt hij dat de weg naar handhaving nog lang is.

"We zijn er nog lang niet. We zijn wel een plekje gestegen, maar we willen nóg een plekje stijgen. Maar als je ziet waar we vandaan komen, mogen we trots zijn. Dit geeft kippenvel", zei De Leeuw na de wedstrijd tegen ESPN.

Mede dankzij een prachtig doelpunt van de aanvaller stelde Emmen de zege voor het oog van twaalfhonderd uitzinnige fans in de slotminuten veilig. De ploeg van trainer Dick Lukkien stond er dit seizoen lang kansloos voor, maar is nu bezig aan een ijzersterke serie met vijf overwinningen en drie gelijke spelen.

"Het is mooi om te zien dat de supporters altijd achter ons zijn blijven staan. Het is 22 wedstrijden lang moeilijk geweest, dan is dit lekker. Vandaag moesten we winnen en eigenlijk moet dat iedere week", aldus De Leeuw.

Het leek er in de slotfase niet op dat Emmen zou gaan winnen van Heracles, dat in de 82e minuut op 1-1 kwam. "Ik moet eerlijk zeggen dat we het een klein beetje over onszelf afriepen. We kwamen met 1-0 voor en gingen naar achteren voetballen. Gelukkig rechtten we onze rug."

Vreugde bij de spelers van FC Emmen na de overwinning op Heracles Almelo. Vreugde bij de spelers van FC Emmen na de overwinning op Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

Lukkien: 'Het was een geweldige middag'

De overwinning betekent dat FC Emmen voor het eerst in 5,5 maand niet meer tot de onderste twee clubs in de Eredivisie behoort. Als nummer zestien heeft de club vol zicht op de veilige veertiende en vijftiende plaats, die in handen zijn van RKC Waalwijk en Willem II.

Trainer Lukkien had net als De Leeuw genoten, al bleef ook hij voorzichtig. "Het was een geweldige middag. Er waren voor het eerst weer toeschouwers en ik heb een goede wedstrijd gezien van mijn team. Ik kan alleen maar genieten van de manier waarop we na de 1-1 reageerden", zei hij.

"We zijn er nog lang niet, maar we zijn heerlijk op weg en dat moet zo blijven. Je ziet dat we goed kunnen voetballen als iedereen het hoofd erbij heeft en de afspraken nakomt."

